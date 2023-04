Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che riporta l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2023,utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.

La scadenza per la presentazione del MUD quindi slitterà di 120 giorni dalla data di pubblicazione, sabato 8 luglio p.v.

Non cambiano i soggetti obbligati alla presentazione del Modello. Rinviamo al sito del Ministero per tutti gli approfondimenti del caso

https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-l-anno-2023