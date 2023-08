Foto di Finestrelle da Pixabay

Origini

Il Ferragosto è una festa molto importante in Italia, che cade il 15 agosto di ogni anno. Ma quali sono le sue origini?

Il Ferragosto ha antiche radici romane, quando veniva celebrata la festività dell’Assunzione della Madonna. Nel 18 a.C., l’imperatore Augusto istituì infatti la “Feriae Augusti”, una festa dedicata a sé stesso e alle sue vittorie militari.

Questa festa, che cadeva nel bel mezzo dei mesi estivi, aveva un significato religioso ma anche sociale. Durante la Feriae Augusti, infatti, Roma si svuotava e la popolazione si trasferiva fuori città, in campagna o in riva al mare, per trascorrere le vacanze estive.

Con il passare dei secoli, la festività dell’Assunzione della Madonna si sovrappose sempre di più alla Feriae Augusti, fino a diventare l’evento principale celebrato nel giorno del 15 agosto.

Durante il medioevo, il Ferragosto era spesso anche il giorno delle fiere paesane, dove si organizzavano giochi, spettacoli e mercati. Era dunque un momento di svago e festa per tutta la comunità.

Con l’avvento dell’era industriale, il Ferragosto ha assunto sempre più il valore di vacanze per i lavoratori, poiché molte fabbriche e uffici chiudevano per permettere ai dipendenti di godersi un periodo di riposo estivo.

Oggi, il Ferragosto è diventato simbolo delle vacanze estive in Italia. Molti italiani organizzano pic-nic, gite fuori porta o trascorrono la giornata in spiaggia. Le città sono spesso deserte, con molti negozi e attività commerciali chiusi per l’intera giornata.

In conclusione, le origini del Ferragosto risalgono all’antica Roma, ma nel corso dei secoli questa festività è stata influenzata da tradizioni religiose e sociali, diventando un momento di riposo e svago per molti italiani. E ancora oggi, il 15 agosto rappresenta uno dei giorni più attesi dell’anno per potersi godere un po’ di meritato relax.