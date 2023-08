Foto di Reinhard Thrainer da Pixabay

Riciclare le cotolette fritte può sembrare un compito difficile, ma con alcune semplici idee si può ridurre lo spreco e dare nuova vita a questo alimento delizioso.

Una delle opzioni più comuni per riutilizzare le cotolette fritte avanzate è quella di riscaldarle in forno. Basta infornarle a 180 gradi Celsius per circa 10-15 minuti, fino a quando saranno croccanti e calde. Le cotolette possono quindi essere servite con un contorno di verdure fresche o con una salsa leggera.

Un’altra idea per riciclare le cotolette fritte è quella di tritarle e utilizzarle come ingredienti per un ragù. Basta sminuzzare le cotolette e aggiungerle a una padella con cipolle, carote, sedano e pomodori pelati. Cuocere il tutto a fuoco lento per circa un’ora e servire con la pasta preferita.

Se si dispone di un estrattore di succo, è possibile utilizzare le cotolette fritte per preparare deliziose polpette vegetali. Basta frullare le cotolette insieme a verdure come carote, cipolle, spinaci e aggiungere un pizzico di sale e pepe. Quindi formare le polpette e cuocerle in forno fino a quando saranno dorate.

Infine, le cotolette fritte possono essere tagliate a pezzetti e utilizzate per preparare un gustoso wrap o una tortilla. Aggiungere verdure fresche, un condimento leggero e arrotolare il tutto. Un pasto rapido e saporito per una cena leggera.

Riciclare le cotolette fritte non è solo una scelta ecologica, ma offre anche la possibilità di creare nuovi piatti gustosi utilizzando un alimento che altrimenti andrebbe sprecato. Sperimentate con diverse ricette e scoprite nuovi modi per dare nuova vita alle cotolette fritte.