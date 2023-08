L’energia sostenibile in casa è un tipo di approccio importante per ridurre l’impatto ambientale e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Ci sono diverse misure che possono essere adottate perrendere un’abitazione più sostenibiledal punto di vista energetico, a partire da un buon isolamento fino all’utilizzo di nuovi sistemi di riscaldamento e raffreddamento.

Alcune azioni potrebbero comportare un investimento iniziale medio-alto, tuttavia, nel lungo termine possono aiutare a risparmiare denaro e a ridurre la propria parte di inquinamento, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.

La tecnologia ha un ruolo fondamentale in tutto questo e lo dimostra VIP pannello virtuale, innovazione destinata a tutti coloro che vogliono accelerare la transizione energetica a partire dall’interno della propria abitazione.

Pannello solare e pannello virtuale per l’energia sostenibile

I pannelli fotovoltaici solari sono dispositivi progettati per catturare l’energia solare e trasformarla in energia elettrica utilizzabile. Classico esempio di tecnologia per l’energia sostenibile, sono ormai utilizzati sia nelle case che per uso industriale, infatti possono essere installati su tetti di edifici o su altre strutture per generare elettricità pulita da una fonte rinnovabile (il sole).

I pannelli virtualirappresentano un’enorme evoluzione in questo campo. Si tratta di una piattaforma virtuale per il monitoraggio, la gestione o la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili: consente ai fornitori, proprietari dei pannelli solari o altre fonti di energia rinnovabile, di gestire e controllare la produzione e il flusso di energia in modo efficiente.

Cosa significa? Tutti coloro che non hanno la possibilità di produrre energia sostenibile attraverso pannelli solari di proprietà possono ottenerla grazie al Virtual Innovative Panel, un impianto autonomo che non necessita di installazione e permette di utilizzare energia rinnovabile sia di giorno che di notte grazie a quella prodotta dal fornitore di energia.

Soluzioni per introdurre energia pulita in casa

Ecco alcune idee e soluzioni per l’introduzione dell’energia sostenibile in casa:

Isolamento dell’abitazione per ridurre le perdite di calore o di raffreddamento, tramite ad esempio l’utilizzo e l’installazione di serramenti isolanti;

per ridurre le perdite di calore o di raffreddamento, tramite ad esempio l’utilizzo e l’installazione di serramenti isolanti; Considerare l’ installazione di pannelli fotovoltaici o di pannelli virtuali VIP per generare e utilizzare energia elettrica da fonti rinnovabili, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale;

per generare e utilizzare energia elettrica da fonti rinnovabili, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale; Utilizzare un sistema di riscaldamento e raffreddamento efficiente e valutare le alternative più efficienti e sostenibili come le pompe di calore o caldaie ad alta efficienza energetica;

e valutare le alternative più efficienti e sostenibili come le pompe di calore o caldaie ad alta efficienza energetica; Scegliere una illuminazione a LED, più efficienti e dalla maggiore durata.

più efficienti e dalla maggiore durata. Ottimizzare la gestione dell’acqua riducendo il consumo e considerando eventualmente la raccolta delle acque piovane per irrigare il giardino.

riducendo il consumo e considerando eventualmente la raccolta delle acque piovane per irrigare il giardino. Monitorare il consumo energetico con appositi sistemi che permettono di tenere traccia dei propri consumi e identificare eventuali sprechi.

con appositi sistemi che permettono di tenere traccia dei propri consumi e identificare eventuali sprechi. Adottare comportamenti sostenibili come spegnere le luci quando non servono, ridurre l’uso di elettrodomestici non essenziali, lavare i panni con cicli a basse temperature e così via.

Infine, alcune regioni permettono di partecipare a programmi di condivisione dell’energia prodotta dai pannelli solari di altri utenti che appartengono allo stesso progetto, creando un vero e proprio network sostenibile mirato a rendere efficiente la condivisione delle risorse energetiche.