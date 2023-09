Riapre le sue porte il 22 settembre il ‘Giardino delle zucche-Pumpkin patch’ pronto, ancora una volta, a stupire adulti e bambini con il pumpkin patch più grande d’Europa e un’atmosfera unica. Un vero e proprio pezzo di America in provincia di Caserta, a Pignataro Maggiore, dove, dal 2017, Emily Turino e la sua famiglia hanno deciso di aprire la propria casa offrendo una esperienza unica di gioco e riflessione in uno spazio verde dove trionfa la contaminazione a stelle a strisce. Una tradizione di famiglia per Emily Turino che ha ideato l’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, traendo ispirazione dalla casa di famiglia nel New England dove si intagliavano le zucche in occasione della festa di Halloween.

“Con un papà italiano e una mamma americana ho avuto la fortuna di poter vivere due tradizioni culturali diverse. Il risultato – racconta l’organizzatrice dell’evento – è stata la voglia di far conoscere un mondo che guardiamo dall’Italia, attraverso film o serie tv, con stupore e curiosità, avendo come filo conduttore la magia e il gusto della zucca”. Una esperienza visiva straordinaria e affascinante tra splendidi porticati, serre laboratorio, il fienile e i ‘red wagon’ (i tipici carrettini rossi) su cui trasportare le zucche da intagliare o decorare. La festa d’Autunno per eccellenza, che dura un mese e attira visitatori da tutto il paese, comprese le scolaresche. Il giardino delle zucche (sono oltre 90mila quelle piantate, di ben 58 varietà diverse) è il luogo dove le persone di ogni età possono lasciarsi cullare dall’immaginazione e dove anche gli adulti possono permettersi il lusso di tornare bambini. La novità di questa edizione, rivolta ad un pubblico esclusivamente adulto, sarà l’Haunted corn maze, il ‘labirinto infestato’. Un vero e proprio evento nell’evento con un percorso da brividi che si snoda nel labirinto di mais gigante (l’area occupa oltre 10 ettari di terreno e le pareti sono alte circa 3 metri) dove rivivere le scene cult degli horror movie più famosi d’oltreoceano. I più piccoli avranno l’opportunità di divertirsi in un contesto altamente formativo a partire dal momento della scelta della zucca. Solo una infatti, destinata all’intaglio o al decoro, quella a disposizione dei bambini che potranno entrare in sintonia con la natura e con i numerosi animali della fattoria didattica. “Anche quest’anno accoglieremo numerose scuole da tutta la Campania che hanno già prenotato la loro visita.

Questo ci riempie di gioia e di soddisfazione – conclude Emily Turino – perchè siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di rendere il nostro pumpkin patch non solo un luogo di svago e divertimento ma anche di educazione in difesa delle diversità e dell’ambiente”. Un evento che, per questa nuova edizione, prolungherà l’esperienza dell’autunno a stelle strisce includendovi anche le celebrazioni del giorno del ringraziamento, il ‘Thanksgiving day’ nel mese di Novembre. Un viaggio sensoriale che non può tralasciare il gusto: anche in cucina, a dominare è la zucca in tutte le sue molteplici varianti. Nell’area ristoro è a disposizione un ricco menù tra gnocchi, pizza, polpette, frutture, dolci, biscotti e bevande alla zucca.