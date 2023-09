Martedì 26 settembre

Ore 10.00 – 12.30

Associazione della Stampa Estera

Via dell’Umiltà, 83 – 00187 – Roma

Per comprendere lo stato dell’arte del settore del riciclo del rifiuto organico in Italia e fare il punto della situazione, il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) organizza l’evento “La filiera del biowaste per lo sviluppo sostenibile – Presentazione del quarto volume della collana Organic Biorecycling”, che si svolgerà martedì 26 settembre (dalle ore 10.30) a Roma presso la sede dell’Associazione Stampa Estera (Via dell’Umiltà, 83).

L’evento sarà dunque occasione per presentare il libro “La filiera del biowaste per lo sviluppo sostenibile” a cura di Massimo Centemero, Direttore Generale del Consorzio Italiano Compostatori (CIC), con i contributi di numerosi esperti del settore. Edito da Edizioni Ambiente e quarta edizione della collana Organic Biorecycling, il volume sarà dedicato quest’anno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile declinati all’interno dell’Agenda Globale 2030 adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 2015.

In particolare, l’attenzione è rivolta all’obiettivo #15, ovvero “la vita sulla terra”: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di biodiversità biologica.

Proprio in questo campo, il CIC sta lavorando da oltre 30 anni affinché la filiera del biowaste possa apportare il proprio contributo in termini economici e ambientali.

L’evento potrà essere seguito anche in streaming sulla pagina Facebook del CIC e su quella di RiciclaTV.