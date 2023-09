Tutti gli appuntamenti di settembre di ANEF per discutere del futuro della montagna

Sviluppo sostenibile, gestione delle risorse idriche, accessibilità della montagna, consapevolezza del proprio territorio, impatto ambientale: dopo un’estate complessivamente positiva per gli impiantisti italiani ci si prepara alla stagione invernale condividendo buone pratiche e tanti momenti di approfondimento.

Trento, 15 settembre 2023_Valorizzazione e tutela delle terre alte i temi che ANEF, Associazione Nazionale Esercenti impianti a Fune, approfondirà nel corso del mese, nell’ambito di una serie di occasioni di confronto che vengono affrontate con una sempre maggiore consapevolezza del proprio ruolo, a servizio dei turisti e della montagna stessa.

Lo sviluppo sostenibile e il ruolo determinante degli impiantisti come testa e motore dell’intera filiera turistica montana sono i temi fondamentali che Valeria Ghezzi, presidente di ANEF, porterà al convegno “La centralità della Montagna nelle politiche europee. Dal turismo allo sviluppo sostenibile” in programma a Courmayeur oggi, venerdì 15 settembre.

L’evento, organizzato da Alessandro Panza, Deputato del Parlamento Europeo, componente della commissione sviluppo regionale, si terrà presso la stazione Pavillon di Skyway Monte Bianco e sarà moderato da Marco di Marco, direttore di Sciare Magazine. Con Valeria Ghezzi, presidente di ANEF, Luciano Caveri, assessore regionale della Valle d’Aosta agli Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna, oltre ai presidenti del Collegio dei Maestri di sci, quello delle Guide alpine e del Club Alpino Italiano.

Una sempre migliore conoscenza dell’impatto ambientale di ogni impresa e le azioni per migliorarlo sono sfide che gli impiantisti hanno raccolto. La gestione dell’acqua, l’attenzione nel consumo, la tecnologia che permette di produrre solo la neve che serve veramente e nel modo più efficiente possibile, saranno al centro dell’incontro “Turismo Acqua e Cambiamento Climatico” il 20 settembre a RemTech di Ferrara. Sarà l’occasione per Valeria Ghezzi per evidenziare i progressi fatti per minimizzare lo spreco di risorse nella produzione della neve tecnica e l’importanza dei bacini artificiali di accumulo sempre più utili come riserva d’acqua non solo per lo sci ma anche per le altre attività economiche e civili. Il tutto nella necessaria consapevolezza che per innevare le piste non si consuma acqua ma la prende semplicemente in prestito: a fine della stagione sciistica sarà naturalmente restituita all’ambiente.

L’inclusione è poi il focus portante centrale del primo forum del welcoming dedicato all’evoluzione del turismo e dell’accoglienza previsto per il 21 e il 22 settembre Cortina d’Ampezzo: “Welcome to Cortina” si focalizzerà sul design inclusivo. L’organizzazione delle Paralimpiadi in Italia può̀, infatti, promuovere la piena accessibilità per tutti a una dimensione fatta di sport, panorami e attività della montagna. Gli impianti di risalita, capaci di accorciare le distanze e di rendere fruibili a tutti le “terre alte” svolgono un ruolo essenziale per abbattere le barriere e creare un turismo effettivamente inclusivo. In rappresentanza dell’associazione ci sarà Marco Grigoletto, presidente di ANEF Veneto.

L’importanza degli impiantisti come testa e motore della filiera turistica montana, le future politiche da intraprendere e la loro gestione: questi i temi al centro dell’Assemblea di Federturismo Confindustria, di cui Valeria Ghezzi è vicepresidente, che si terrà al Salone Nautico di Genova il 22 settembre 2023.

Sostenibilità, infine, la parola chiave dell’annuale Assemblea di ANEF in programma a Bibione il 28 e 29 settembre. Si approfondirà la tutela del territorio e delle comunità montane con un focus sui cambiamenti climatici analizzandoli e puntando a ipotizzare possibili scenari e azioni di adattamento alle nuove condizioni ambientali con approfondimenti tenuti da esperti del settore come Ada Rosa Balzan, docente ed esperta di sostenibilità e Massimo Fazzini, climatologo e nivologo di INGEO, Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università di Chieti-Pescara.