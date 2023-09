Quest’anno ricorre il 70° anniversario della fondazione della Accademia Italiana della Cucina, istituita da Orio Vergani nel 1953 a promozione, a difesa, a tutela della civiltà della tavola italiana, nel nostro Paese ed in ogni Paese del Mondo e riconosciuta quale “Istituzione Culturale” della Repubblica Italiana.

La Delegazione di Nola dell’Accademia, guidata in modo proattivo da Giuseppe de Martino, in rappresentanza del territorio vesuviano, in questa straordinaria occasione storica, proprio nell’intento di promuovere e difendere la civiltà della tavola del proprio territorio di appartenenza, ha promosso una conviviale che si terrà sabato, 23 Settembre alle ore 13, selezionando una eccellenza gastronomica di Palma Campania, il “Carbonè Meat House”, ove gli accademici e gli ospiti tutti potranno degustare una raccolta di salumi, formaggi e carni che rappresenteranno l’antologia dei sapori della tradizione di quel territorio. I fondatori del “Carbone Meat House” sono i fratelli Pietro e Marino Carbone, fautori ed interpreti di una gastronomia che ha meritato l’attenzione della Delegazione di Nola della Accademia Italiana della Cucina.

Tra gli autorevoli ed illustri accademici ed ospiti della Delegazione di Nola dell’Accademia, vi saranno fra gli altri, il duca Riccardo Carafa d’Andria, il Generale Alberto Mottola, l’Onorevole Sergio Cola che da sempre prendono parte attivamente alle iniziative promosse dalla Delegazione accademica.