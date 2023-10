Il 21 ottobre si disputerà la terza edizione della competizione velica ispirata alla sostenibilità ambientale organizzata da BTS Biogas e dalla Lega Navale Italiana di Garda, con il patrocinio del Comune di Garda e dell’Associazione Plastic Free.

Un giovane equipaggio di velisti si è aggiudicato lo scorso anno la seconda edizione della BTS Green Cup a bordo di “Sconquasso” dello skipper Lorenzo Ragnolini, dopo un testa a testa con “Pigreco” timonato dallo skipper Giacomo Martinelli.

Affi (Verona), 26 settembre 2023 – dopo il successo delle precedenti edizioni, torna BTS Green Cup, la competizione velica organizzata da BTS Biogas, leader tecnologico nello sviluppo, costruzione e manutenzione di impianti biogas e biometano, in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Garda. Sabato 21 ottobre la splendida baia di Garda farà da cornice all’iniziativa, patrocinata dal Comune di Garda e dall’Associazione Plastic Free.

Il bisogno di sensibilizzare la società sui temi dello sviluppo sostenibile e della riduzione delle emissioni di gas serra è più che mai attuale. BTS Biogas e la Lega Navale di Garda lo fanno insieme attraverso lo sport, promuovendo una giornata all’insegna del movimento a zero emissioni.

La mattina del 21 ottobre, monotipi e imbarcazioni da crociera e da diporto saranno protagonisti della regata di 12 miglia nautiche che vedrà gli equipaggi affrontarsi in una stimolante sfida per aggiudicarsi il terzo trofeo dedicato alla sostenibilità ambientale. In concomitanza partirà anche una veleggiata, che dovrà coprire una distanza ridotta di 5 miglia nautiche, dedicata alle vele bianche, ovvero a randa e fiocco tipiche delle abituali navigazioni diportistiche, per favorire l’accesso alla competizione anche ad equipaggi formati da famiglie e appassionati. La BTS Green Cup sarà coordinata da giudici certificati della Federazione Italiana Vela.

Nella scorsa edizione il giovane equipaggio di “Sconquasso” dello skipper Nicola Bianchini, formato da giovani studenti del Liceo Sportivo di Castelletto di Brenzone, si è aggiudicato il primo gradino assoluto del podio dopo un entusiasmante testa a testa con “Pigreco” timonato dalla skipper Giacomo Martinelli. In palio un trofeo realizzato in legno da un artigiano locale. Alla veleggiata avevano partecipato anche due equipaggi completamente femminili e tanti giovani che si sono fatti valere, infatti, la Classe A della veleggiata per barche fino a 7,5m è stata vinta da Bon Vent della Lega Navale Garda, timonata da Edoardo del 2006.

Anche quest’anno Plastic Free, associazione impegnata nella sensibilizzazione sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, sarà al fianco di BTS Biogas e della Lega Navale di Garda, per portare il messaggio della sostenibilità anche a chi non sale a bordo. Il giorno della manifestazione la Onlus organizzerà una passeggiata ecologica di clean up, ovvero di pulizia dalla plastica, dedicata alle famiglie con bambini e a tutti gli amanti della natura, che potranno condividere una divertente esperienza che punta a valorizzare e proteggere l’ambiente.

“Annunciamo la terza edizione della BTS Green Cup a Garda con l’orgoglio di chi l’ha vista nascere e crescere. Una competizione entusiasmante, frutto dell’incontro con la Lega Navale sul valore condiviso della sostenibilità. Oggi più che mai è fondamentale coinvolgere e stimolare le persone ad essere parte della soluzione, con le proprie scelte e i propri comportamenti: la Green Cup vuole incoraggiare una riflessione proprio su questo – ha dichiarato Franco Lusuriello, CEO di BTS Biogas – Lo sviluppo sostenibile è anche alla base del nostro business. Gli impianti di biogas, infatti, trasformano gli scarti in preziose risorse, generando nel contempo energia rinnovabile e sostenibile. Attraverso gli impianti di biogas che costruiamo in tutto il mondo, contribuiamo alla riduzione delle emissioni di gas serra supportando la comunità nella transizione energetica.”

“La seconda edizione della BTS Green Cup è stata un successo con un maggior numero di barche partecipanti rispetto alla prima edizione – ha dichiarato Giorgio Castellani, Presidente della Lega Navale Italiana sezione di Garda – e grazie al continuo sostegno di BTS Biogas, con questa terza edizione possiamo continuare il percorso che si propone di coinvolgere un numero crescente di sportivi giovani ed adulti, di istituzioni, aziende e associazioni per contribuire alla diffusione della cultura della tutela dell’ambiente marino e delle acque interne, valore che è tra gli scopi statutari della Lega Navale Italiana e regola inserita dalla FIV (Federazione Italiana Vela) nei Bandi di Regata”.

“L’amministrazione del Comune di Garda è orgogliosa di ospitare, anche quest’anno, nello spazio acqueo della città la terza edizione della BTS Green Cup. – ha dichiarato Giovanna Rizzi, Assessore Turismo e Manifestazioni del Comune di Garda – L’evento, organizzato da BTS Biogas e dalla Lega Navale Italiana sezione di Garda, non ha una valenza solo sportiva, ma vuole lanciare una serie di messaggi importanti che mirano ad accrescere la sensibilità delle persone per la salvaguardia dell’ambiente”.

“Ancora una volta scendiamo in campo in occasione di questo importante evento, – ha dichiarato Giovanna Leardini di Plastic Free – appoggiandone volentieri la missione di sostenibilità. Plastic Free sensibilizza sulla pericolosità della plastica dispersa in natura e lo fa con tanti progetti dedicati e strutturando sinergie di collaborazione con cittadini, enti, scuole, aziende e mondo dello sport e dell’arte. Come avvenuto nelle edizioni precedenti saremo presenti con un punto informativo e ci attiveremo con una passeggiata ecologica aperta a tutti, per infondere un messaggio concreto di speranza e di rispetto del pianeta e del territorio.”

La BTS Green Cup è sostenuta da eccellenze italiane come: Bottoli, BWT, Cembre, Pastificio Mozzo, POG (Produttori Olivicoli Gardesani), Riseria La Pila, San Martino, San Nicolò e Tonno Coalma.

PROGRAMMA DELLA BTS GREEN CUP: