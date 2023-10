Appuntamento a Roma dal 10 al 12 ottobre

con la transizione energetica e l’economia blu

Torna a Roma ZEROEMISSION MEDITERRANEAN, la manifestazione internazionale dedicata all’elettrificazione dei consumi, al fotovoltaico e alle rinnovabili, alla mobilità

elettrica e alla sostenibilità ambientale. L’evento si terrà dal 10 al 12 ottobre 2023, a Fiera Roma (Via Portuense 1645) e vedrà la concomitanzadi BLUE PLANET ECONOMY EXPOFORUM, terza edizione dell’appuntamento dedicato all’economia blu e alle sue potenzialità.

Due padiglioni, un layout interamente ridisegnato, oltre 140 espositori nazionali e internazionali, circa il 40% di spazi espositivi in più rispetto al 2022, un ricco programma di conferenze ed eventi. ZEROEMISSION MEDITERRANEAN rappresenta la via italiana e per il Sud Europa all’elettrificazione dei consumi e alla mobilità elettrica a zero emissioni. Grazie alla sinergia tra le industrie e i settori coinvolti nella manifestazione, il visitatore avrà una panoramica completa su tutte le novità dell’ambito: impianti, materiali, macchine, tecnologie, prodotti e servizi innovativi. A completare la proposta la concomitanza diBLUE PLANET ECONOMY EXPOFORUM, la manifestazione che accende i riflettori sull’innovazione e sullo sviluppo sostenibile in chiave “blu”: passa in rassegna progetti, politiche e strategie innovative in tutti i comparti produttivi e gli ambiti che hanno un impatto sull’economia marina e costiera.

Occhi puntati sulla cerimonia di inaugurazione, che si terrà martedì 10 ottobre alle ore 10 nella Hall 2 di Fiera Roma: saranno presenti tra gli altri Fabio Casasoli, Amministratore unico di Fiera Roma; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Luca Pardi, Presidente del Comitato Scientifico ZeroEmission Mediterranean.

Con un unico biglietto sarà possibile accedere a tutte le aree espositive della manifestazione, alle conferenze e agli eventi in programma nelle tre giornate.