Sabato 7 ottobre alle ore 12:30 presso Piazza Tevere (Ponte Sisto) l’Associazione TEVERETERNO Onlus, insieme al Municipio Roma I e a Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, presenta al pubblico e alla stampa Terzo Paradiso a Piazza Tevere.

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto ha infatti accettato l’invito di TEVERETERNO di collocare sulla banchina destra del fiume, a Piazza Tevere tra ponte Sisto e ponte Mazzini, 20 panchine in plastica riciclata disposte secondo il celebre simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.

L’installazione voluta da Tevereterno afferma lo spazio di Piazza Tevere come luogo deputato all’arte contemporanea. “Tevereterno ha promosso in questi anni lo spazio tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini come una piazza (Piazza Tevere) – dichiara l’Architetto Rosario Pavia Presidente dell’Associazione Tevereterno. Uno spazio per l’arte contemporanea, la cultura, l’interazione sociale. Qui infatti sono state realizzate le opere di Kristin Jones e il fregio di William Kentridge. Terzo Paradiso a Piazza Tevere è un’ulteriore importante riflessione sullo spazio pubblico e in particolare sulla piazza come luogo di incontro e di inclusione. La panchina è un invito alla sosta, allo stare insieme, all’ascolto e allo sguardo. La panchina come occasione di meditazione, ma anche di dialogo e di dibattito. La panchina, come apertura sul paesaggio e sul mondo, diviene elemento essenziale e simbolico dello spazio pubblico.”

Attraverso la presenza materiale delle panchine di Pistoletto, Terzo Paradiso a Piazza Tevere sottolinea l’esigenza di strutturare Piazza Tevere come spazio pubblico, anche dal punto di vista toponomastico, con le necessarie attrezzature e servizi, a partire dalla domanda di sedute per stare insieme, osservare il paesaggio e concedersi una pausa.

I muraglioni del Tevere fanno parte da circa un secolo dell’identità del tratto urbano del fiume. Sono materia viva: non solo infrastruttura funzionale, ma sistema culturale da interpretare e rivitalizzare. Le venti panchine della dimensione di 180 cm x 45 cm occuperanno – sino al 14 ottobre – parte della riva destra del fiume per poter dare la possibilità di godere del panorama del Tevere. La loro posizione consentirà naturalmente la permeabilità pedonale e il pieno uso della pista ciclabile.

L’installazione sarà anche l’occasione per una serie di manifestazioni artistiche, di dibattiti, di interventi musicali e teatrali. Nello spazio disegnato dalle panchine, all’interno dei tre cerchi del simbolo dell’infinito, si succederanno artisti, istituzioni, rappresentanti della politica e dell’associazionismo con iniziative previste sino a sabato 14 ottobre.

Terzo Paradiso a Piazza Teveresi accompagna – sempre organizzato dall’Associazione Tevereterno – a un inedito progetto dal titolo Il Tevere come via giubilare.Tre passeggiate aperte al pubblico romano accompagnate da una guida. Il primo degli appuntamenti si svolge sabato 7 ottobre dalla ore 10:00 con partenza da San Pietro per chiudersi alle 12:00 a Piazza Tevere. Per informazioni sull’itinerario si prega di visionare il manifesto.