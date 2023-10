Quest’anno 2023 l’autunno è iniziato il 23 settembre alle 8:49 (ora italiana). In questa data, infatti, si è verificato quello che astronomicamente è l’equinozio d’autunno, ossia il momento in cui sole incrocia il piano dell’equatore terrestre (in maniera perpendicolare), nel punto detto degli equinozi.

L’autunno è una stagione ricca di colori, profumi e gusti unici, grazie alla varietà di frutti che maturano in questo periodo dell’anno. I frutti dell’autunno sono una fonte importante di vitamine e nutrienti essenziali per il nostro organismo, oltre a regalare un piacevole sapore autunnale.

Uno dei frutti più iconici dell’autunno è sicuramente la mela. Con la sua polpa dolce e succosa, la mela è ottima da consumare cruda, ma può essere utilizzata anche in ricette di dolci, succhi e conserve. Le mele sono anche una fonte importante di fibra e vitamina C, che contribuiscono alla salute dell’intestino e al sistema immunitario.

Foto di lumix2004 da Pixabay

Un altro frutto tipico dell’autunno è la pera. Le pere sono dolci e croccanti, perfette da gustare da sole o in insalate di frutta. Le pere contengono vitamina C, potassio e fibre, che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo e a migliorare la digestione.

Le uve sono un’altra delizia autunnale. Sia le uve rosse che le uve bianche sono molto versatili e possono essere consumate in molti modi: fresche, in macedonia, trasformate in succo o utilizzate per produrre vino. Le uve sono fonti di vitamine C ed E, antiossidanti che aiutano a combattere l’invecchiamento delle cellule e a proteggere il nostro organismo da molte patologie.

Foto di Jill Wellington da Pixabay

Anche le castagne sono un frutto tipico dell’autunno, soprattutto in alcune regioni. Sono ottime da consumare arrostite e si prestano a molte preparazioni culinarie, come zuppe e dolci. Le castagne sono fonti di carboidrati complessi e fibre, che forniscono energia e favoriscono il transito intestinale.

Il melograno è un altro frutto molto diffuso in autunno. Le sue bacche rosse e succose sono una fonte importante di antiossidanti, che aiutano a combattere l’invecchiamento delle cellule e a proteggere il cuore. Il melograno è perfetto da gustare da solo, oppure può essere utilizzato in insalate, succhi o come decorazione per torte e dessert.

Infine, non possiamo dimenticare la zucca, il simbolo per eccellenza dell’autunno. La zucca è un ortaggio molto versatile, che può essere utilizzato in tante ricette dolci e salate. È ricca di betacarotene, vitamine del gruppo B e fibre, che favoriscono il benessere dell’organismo.

In conclusione, i frutti dell’autunno sono veri e propri regali della natura, pieni di sostanze benefiche per la nostra salute. Questa stagione è un’occasione per godere di sapori unici e di alimenti che possono essere consumati in tanti modi diversi. Approfittate della varietà di frutti che l’autunno ci offre e scoprite tutto il loro sapore e le loro proprietà benefiche!