Esposizione, degustazione e vendita delle etichette locali dal 13 al 15 ottobre

Percorsi di degustazione personalizzati dei vini della Campi Flegrei DOC corredati da cenni storici e turistici. Il 13, 14 e 15 ottobre si terrà a Quarto la prima edizione di “Viniamo – Le vie del vino dei Campi Flegrei”, in collaborazione con le aziende vitivinicole del territorio e con il patrocinio del Comune di Quarto.

Esposizione, degustazione e vendita negli stand allestiti nella galleria del Centro Commerciale Quarto Nuovo dove gli ospiti verranno guidati in un tour enogastronomico, accompagnati dai produttori locali che illustreranno gli antichi metodi di coltivazione.

Dieci le cantine dei Campi Flegrei che hanno aderito all’iniziativa: Azienda Agricola Agnanum, Azienda Agricola Cantavitae, Azienda Agricola Cerullo, Azienda Agricola Mario Portolano, Cantine Babbo, Cantine Di Criscio Quartum, Cantine Federiciane, Cantine Il Quarto Miglio, Contrada Salandra, Le Cantine dell’Averno.

Sommelier dell’AIS e delegati assaggiatori di vini dell’ONAV, proporranno i giusti abbinamenti, e organizzeranno attività a titolo gratuito, per massimo 10 partecipanti, di degustazione ad occhi chiusi (venerdì 13 ore 17) e corso base di assaggiatori di vino (sabato 14 ore 17). Degustazioni di 3 vini a 5 euro con relativi abbinamenti, con calice e porta calice dedicato. Sarà inoltre possibile anche acquistare i vini che avranno deliziato i palati durante l’evento.

Nella giornata conclusiva dell’evento, domenica 15 ottobre, tra le ore 10,30 e le 11,30 e tra 15,30 e le 17,30, ci sarà la possibilità di prenotare visite guidate da un’esperta archeologa al sito “La Villa Del Torchio”, un’apertura straordinaria concessa per l’occasione dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei e dal Comune di Quarto. Nel pomeriggio alle 18 un talk show sul tema “I Campi Flegrei tra l’archeologia ed i suoi vitigni”.

Saranno presenti Antonio Sabino, sindaco di Quarto; Raffaella De Vivo, assessora alla cultura di Quarto; Fabio Pagano, direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei; Silvio Caldaria, direttore del Centro Commerciale QuartoNuovo; Agostino Di Franco, Organizzatore dell’evento per OGA Communication.

«Con questo evento, alla sua prima edizione, in chiave di turismo enogastronomico, si cercherà di connettere tutti e 5 i sensi per far vivere un’esperienza unica e inebriante, di conoscenza vitivinicola autoctona dei Campi Flegrei, territorio ricco di storia, tradizione, cultura e costante innovazione. Non resta che dire…Vi aspettiamo numerosi!», dichiarano gli organizzatori.