Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento diffuso e persistente delle temperature, soprattutto nei mesi centrali dell’estate. Temperature elevate, unite a un clima spesso molto umido, possono creare non poco disagio, soprattutto nelle fasce deboli della popolazione, come bambini e anziani.

Trovare un modo per mitigare e ridurre l’impatto del calore esterno, all’interno delle mura domestiche, è diventato prioritario e urgente, così da riuscire a creare un ambiente che sia confortevole e vivibile, sia di giorno che di notte.

Installare sistemi di raffrescamento efficienti, con un occhio anche alla sostenibilità economica e ambientale, è sicuramente il modo migliore per difendersi dal caldo e migliorare la qualità della vita in casa.

Quali modelli scegliere, però?

Il mercato è pieno di soluzioni e alternative per rinfrescare l’aria in ambiente domestico, dai classici ventilatori montati sul soffitto, fino ai climatizzatori a pompa di calore, di ultima generazione, progettati proprio per ridurre l’impatto sull’ambiente e sui costi delle bollette.

Ciò che conta è rivolgersi a rivenditori di fiducia, in grado di proporre prodotti all’avanguardia e marchi affidabili, come possono essere, ad esempio le soluzioni di climatizzazione Ariston, che pone un’attenzione sempre particolare proprio alle esigenze specifiche di famiglie e ambiente.

Approfondiamo allora i modelli più efficienti di cui dotarsi per abbassare la temperatura di casa, con un focus particolare su climatizzatori e deumidificatori, senz’altro gli apparecchi più efficienti per svolgere questo compito.

Climatizzatori tradizionali

I climatizzatori tradizionali rappresentano la soluzione più diffusa e adottata dalle persone che intendono mantenere costante e gradevole la temperatura domestica.

Sul mercato si possono trovare diversi modelli e varianti, appartenenti a classi energetiche differenti e con annessi consumi diversi. Tra quelli più diffusi ci sono i climatizzatori che si montano sulla parete, a split, ma anche quelli portatili, comodi per essere trasportati da una stanza all’altra o quelli a finestra, che devono necessariamente avere una pompa di sfogo posizionata attraverso la finestra, se non si vogliono intaccare le pareti.

Sono soluzioni indubbiamente molto efficaci, ma, allo stesso tempo possono comunque consumare più energia rispetto ai modelli più innovativi e di ultima generazione.

Climatizzatori ad alta efficienza

I climatizzatori ad alta efficienza, rispetto a quelli tradizionali, spiccano perché consentono di ridurre consumi e spreco di energia.

Sono progettati, infatti, per raffreddare l’aria attraverso un compressore a velocità variabile che adatta la potenza in base alle caratteristiche e alle esigenze dell’ambiente.

Questo permette, quindi, di mantenere una temperatura costante, ridurre il fastidioso rumore tipico di un climatizzatore tradizionale e, allo stesso tempo, registrare importanti risparmi in bolletta.

Deumidificatori

Per rendere più confortevole un ambiente caldo e mantenere pulita l’aria, a volte, basta semplicemente eliminare l’umidità in eccesso. Questa funzione è svolta da specifici dispositivi che prendono appunto il nome di deumidificatori e sono progettati per assorbire l’umido in eccesso e rendere l’aria più secca e asciutta.

Questi dispositivi, oltre che ridurre gli effetti del caldo e rendere più confortevole l’ambiente, sono utili in tutti quei luoghi particolarmente umidi, anche in inverno, dove possono proliferare muffe e batteri. In questo senso aiutano a mantenere anche l’aria pulita.

Si potrà quindi beneficiare di un clima domestico ancora più confortevole e certamente più fresco, rispetto alle temperature esterne, sempre più torride.