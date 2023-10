Si è chiuso il primo week end del Labirito di ‘Mais Infestato – Haunted Corn Maze’

che ha lasciato a bocca aperta i visitatori che hanno avuto il coraggio di sfidare le sue

mostruosità.

Incredibile la trasformazione del Giardino delle Zucche di Pignataro

Maggiore dove, al calar del sole, i canti, le danze e il clima familiare di allegria,

lasciano il posto al buio e all’inquietudine. Quando i cancelli del giardino aprono le

loro porte gli ospiti saranno guidati lungo il percorso dai traghettatori che, armati di

lanterna, indicheranno loro l’unica strada percorribile dove si annidano ogni genere di

follia e terrore. Troverete il coraggio di attraversare il labirinto di mais infestato?

Questa la sfida che vi aspetta al Giardino delle Zucche dove ha preso il via la seconda

edizione del labirinto di Mais Infestato – ‘Haunted Corn Maze’, che ha aperto venerdì

per il suo primo fine settimana di attività. Il percorso saprà mettere alla prova anche

gli ospiti più coraggiosi che dovranno confrontarsi con alcuni degli incubi più noti

partoriti dal mondo hollywoodiano. Il Labirinto di Mais Infestato – Haunted Corn

Maze si conferma tra le attrazioni più richieste del Giardino delle Zucche – Pumpkin

Patch di Pignataro Maggiore. L’evento, rivolto prettamente ad un pubblico adulto (è

vietato l’ingresso ai minori di 12 anni) proseguirà fino alla chiusura dell’evento, il

prossimo primo Novembre. Proseguono, intanto, come previsto anche tutte le altre

attività del Giardino delle Zucche – Pumpkin Patch dove sono arrivate, in

esposizione, anche le ‘zucche giganti’.

Trova il coraggio di attraversare un labirinto infestato di mais guidato da una lanterna

e fai molta attenzione ai possibili incontri con le anime che abitano il labirinto. II

Labirinto di Mais Infestato – Haunted Corn Maze è un evento organizzato dal

Giardino delle Zucche giunto alla sua seconda edizione.

Attenzione! L’evento è per un pubblico adulto ( anni 12 + amante del genere Horror

Agricolo) Quando : dal 13 Ottobre al 1 Novembre 2023

( https://www.ilgiardinodellezucchepp.it/labirinto-infestato/ per le date, orari

d’accesso ed acquisto biglietti)

Dove : Presso II Giardino delle Zucche – via Giancarlo siani n2 – Pignataro Maggiore

(CE)