“Animalove” è il progetto di Carmine Luino, creativo napoletano che per il Natale 2023 ha voluto dedicare un calendario e un album da colorare al mondo animale. E questo non solo nel senso che in queste splendide idee regalo sono raffigurati degli animali ma anche nel senso che a cani e ai gatti abbandonati verrà devoluta una parte della loro vendita.

Se siete a corto di idee o questa soluzione è proprio quella che cercavate per una persona che ha a cuore gli amici a quattro zampe fate ancora in tempo ad ordinare un album da colorare o un calendario del progetto Animalove. Album e calendari sono prodotti on demand, quindi su richiesta e senza scarti o invenduti. Le illustrazioni sono 12 e ciascuna rappresenta un animale con al centro un piccolo cuore.

A chi verrà devoluto parte del ricavato delle vendite di Animalove?

All’associazione “Piccole Gioie” presieduta da Rosario Amato, coadiuvato da Nunzia Lombardi, che da otto anni avvia programmi di recupero, cura e accoglimento di animali abbandonati e di chi soffre, dai bambini agli anziani. In particolare provvede all’acquisto di cibo e di tutto ciò di cui hanno bisogno le strutture, che offrono sostegno a varie realtà animaliste sul territorio campano.

Curiosi di saperne di più abbiamo raggiunto Carmine Luino per qualche domanda.

Chi sei e come ti è venuta questa idea?

“Sono un Visual designer mi occupo di progettare tutto quello che diventa comunicazione visiva. In questi ultimi anni mi sono specializzato anche nell’education e quindi come educatore ho potuto realizzare anche con i bambini dei piccoli cartoni animati.

Ormai quindici anni fa ho fondato la casa editrice Caracò con dei soci napoletano-bolognesi. L’idea mi è venuta perché da qualche anno realizzo queste illustrazioni che i giapponesi definirebbero kawaii cioè “carine e dolci” ma rappresentano anche cose molto serie

Ho raccolto questi miei disegni in albo da colorare e mi sono detto perché non destinare il ricavato a un’opera benefica, così ho contattato le associazioni che si occupano di randagi e quindi ricavato della vendita sarà destinato a loro. L’albo si può acquistare su Amazon è disponibile in più lingue c’è anche appunto il giapponese.

Chi ti immagini possa essere il destinatario?

Da zero a 99 anni, l’ho pensato per colorare e rilassarsi.

Quali animali sono presenti in Animalove?

Elefante, camaleonte, gatto, riccio, polpo, piccione, pinguino, cane, pesce, libellula, gallo e gallina, cammello, pipistrello, sono i deliziosi animali. La scelta della semplicità, oltre che stilistica, per i libri da colorare, è anche legata alla necessità di realizzare forme semplici da riempire, il colore deve fluire senza pensieri.

Cosa significa per te disegnare a mano nell’era dell’intelligenza artificiale.

Per me è fondamentale Io sono un tecnico di formazione ho utilizzato e utilizzo le tecnologie. L’intelligenza artificiale restituisce delle immagini che sono una sorta di “frullato di idee”. Credo che l’uomo abbia ancora un vantaggio che è quello della “scintilla dell’originalità” che resta una cosa puramente umana.

.

Cos’hanno i creativi che l’IA non avrà mai?

Gli algoritmi assemblano delle idee che propongono come opere originali, l’intelligenza è qualcosa che ci ha permesso di capire il contesto in cui viviamo e di procurarci delle soluzioni originali e uniche. Quindi in questo senso “vinciamo”.

Hai un augurio per il 2024?

Una volta ci si augurava di vivere in un mondo migliore, questo augurio è attualissimo. C’è stato un declino e quindi speriamo in un mondo migliore.

Sei una persona attenta alla sostenibilità?

Sì, quando progetto qualcosa cerco di essere attento, magari nel caso di un libro scegliendo carta FSC e inchiostri che non inquinano. La pratica più forte in questo senso l’ho ripresa da Riccardo Dalisi, scomparso qualche anno fa, lui teorizzava la decrescita. La responsabilità del designer nel creare i progetti è fare in modo che siano sostenibili.

Utilizziamo meno materiali, che possano essere anche riciclati, già in progettazione. Contro la logica degli scorsi anni ad esempio dell’iper-package”.

Sosteniamo che ogni piccolo gesto conta soprattutto se computo ogni giorno e da tutti, quali sono i tuoi eco consigli?

Cerco di consumare meno, credo che il problema sia proprio l’eccesso di consumo che poi è il paradigma della nostra società.

Quanto costa Animalove e dove acquistare il calendario o l’album da colorare?

Il costo dell’albo è di 13 euro, quello del calendario di 15 euro, e per acquistarli basta andare sul sito papielcut.it oppure su Amazon. In alternativa anche in Piazza dei Martiri a Napoli, presso la Barberia Chiaja 13 di Nunzio Luino.

Grazie, ho tutto, a proposito: qual è il tuo animale preferito dell’albo da colorare?

Il gatto! Adoro il suo essere indipendente (e paraculo).