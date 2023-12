Oggi sono molti i temi che ci vedono coinvolti in prima persona nella realizzazione di un futuro migliore. Ciò riguarda non solo tutto ciò che è pubblico, ma anche gli ambienti privati, dove passiamo buona parte della nostra giornata. Per questo è fondamentale mettere in pratica tutto ciò che serve sia per ottenere una maggiore sostenibilità ambientale, sia per rendere ogni stanza accessibile a tutti coloro che possono presentare delle difficoltà motorie.

Ecco perché oggi sono disponibili dei servoscale sostenibili, che consentono di rispettare il più possibile l’ambiente grazie ad alcuni accorgimenti.

In che modo un montascale può essere sostenibile?

Per prima cosa bisogna chiarire cosa sia effettivamente un montascale. Parliamo di montascale riferendoci a quei macchinari che consentono di evitare di usare i gradini per salire o scendere da un piano all’altro. Probabilmente avrete già avuto modo di vedere i montascale con piattaforme, molto diffusi nei luoghi pubblici. Ne esistono anche altre versioni, come i modelli a poltroncina, pronti a occupare meno spazio possibile e molto comodi per coloro che hanno difficoltà motorie non troppo accentuate o che fanno molta fatica nel fare le scale. Questi macchinari sono utili non solo quando si ha a che fare con delle disabilità, ma anche quando con l’avanzare dell’età la propria mobilità si riduce.

Sono strumenti collegati alla corrente elettrica, e sono caratterizzati da una buona efficienza energetica, grazie anche allo sviluppo delle nuove tecnologie. Inoltre quando non si usano sono completamente spenti, riducendo il consumo di energia a zero.

Un’altra caratteristica da tenere in considerazione sono i materiali utilizzati, a partire dalla vernice. Se avete intenzione di esplorare il mercato dei servoscale vi consigliamo di fare particolare attenzione alle vernici usate. Ci sono aziende che hanno scelto di affidarsi a vernici sostenibili, che riducono l’impatto sull’ecosistema e al tempo stesso favoriscono una maggiore salubrità degli ambienti.

Ascensori e ecologia

Soluzioni di questo tipo possono essere applicate anche nella verniciatura degli ascensori. I nuovi ascensori sono progettati per essere il più possibile semplici da installare, evitando lavori troppo invasivi all’interno delle singole abitazioni o delle piccole palazzine che per ora ne sono sprovvisti. Sono di dimensioni variabili, per cui ognuno può trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Per chi si preoccupa dei consumi suggeriamo di verificare ciò all’interno della scheda tecnica prima dell’acquisto. Oggi i nuovi modelli tengono in forte considerazione anche l’aspetto dei consumi, sia per una questione puramente economica, sia perché molte realtà hanno compreso quanto una maggiore efficienza sia centrale per la realizzazione di un futuro che sia davvero sostenibile e eco-friendly.

Costi e spese

I costi possono variare molto in base al tipo di modello selezionato, alla potenza e alla grandezza del macchinario. Per questo la soluzione migliore è quella di lasciare che sia un tecnico esperto a verificare quale montascale o ascensore può essere il più utile in base a quelle che possono essere le proprie esigenze presenti e future.

Non bisogna dimenticare che una maggiore accessibilità può fare la differenza per tutti, soprattutto quando ci si avvia verso la terza età.