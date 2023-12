Il Natale è una festa di gioia e condivisione, ma purtroppo è anche un’occasione di sprechi, soprattutto alimentari. Secondo i dati di Waste Watcher, in Italia si stima che circa il 5% del cibo acquistato durante le feste natalizie venga sprecato.

I motivi di questo spreco sono molteplici. Innanzitutto, spesso si tende a preparare più pietanze del necessario, in modo da avere un’ampia scelta. In secondo luogo, si è portati a comprare alimenti in offerta, anche se non si è sicuri di poterli consumare tutti. Infine, non si presta sempre la dovuta attenzione alla conservazione dei cibi, che possono così deteriorarsi e finire nel cassonetto.

Gli sprechi alimentari hanno un impatto negativo su diversi fronti. Innanzitutto, rappresentano un danno economico, in quanto si tratta di cibo che è stato prodotto e distribuito, ma che non viene consumato. In secondo luogo, gli sprechi alimentari contribuiscono al cambiamento climatico, in quanto la produzione di cibo richiede l’utilizzo di risorse naturali, come acqua, terra e fertilizzanti. Infine, gli sprechi alimentari possono avere un impatto sociale, in quanto rappresentano un’inaccettabile ingiustizia in un mondo in cui milioni di persone soffrono la fame.

Ecco alcuni consigli per evitare gli sprechi alimentari durante il Natale:

Pianificare il menù in anticipo, in modo da acquistare solo ciò che serve.

Stare attenti alle offerte, ma solo se si è sicuri di poter consumare i prodotti in offerta.

Conservare correttamente i cibi, seguendo le indicazioni riportate sulle confezioni.

Riutilizzare gli avanzi, ad esempio preparando delle frittate, delle torte salate o delle zuppe.

Donare il cibo in eccesso a enti benefici.

Con un po’ di attenzione e impegno, è possibile ridurre gli sprechi alimentari durante il Natale e contribuire a rendere questo periodo di festa più sostenibile.