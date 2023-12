Il Natale è un periodo di festa e di condivisione, ma spesso è anche un periodo in cui si spreca molto cibo. Secondo Waste Watcher, in Italia ogni anno vengono sprecati 73 kg di cibo pro capite, per un valore complessivo di 6,5 miliardi di euro.

Ecco alcuni consigli per organizzare un cenone di Natale senza sprechi:

Pensa in anticipo al menù

Prima di fare la spesa, pensa a cosa vuoi servire a tavola e in quanti sarete. In questo modo eviterai di acquistare troppo cibo e di sprecarlo.

Scegli prodotti stagionali

I prodotti stagionali sono più freschi e saporiti, e hanno un impatto ambientale minore rispetto a quelli importati.

Acquista le giuste quantità

Quando fai la spesa, acquista le giuste quantità di cibo per le persone che saranno presenti al cenone. Se hai dubbi, puoi sempre chiedere consiglio al tuo fruttivendolo o al tuo macellaio di fiducia.

Riutilizza gli avanzi

Gli avanzi del cenone di Natale possono essere riutilizzati per preparare altri piatti, come polpette, frittate o zuppe. In questo modo eviterai di sprecare cibo e di spendere soldi per la spesa.

Ecco alcune idee per riutilizzare gli avanzi del cenone di Natale:

Polpette di carne o pesce

Frittelle di verdure o di pasta

Zuppe di legumi o di carne

Pasta al forno

Lasagne

Condividi il cibo avanzato

Se hai troppi avanzi, puoi condividerli con amici, parenti o con enti benefici. In questo modo eviterai di sprecare cibo e di aiutare chi è in difficoltà.

Con questi semplici consigli, puoi organizzare un cenone di Natale gustoso e sostenibile, senza sprecare cibo.

Ecco un esempio di menù di Natale senza sprechi:

Antipasto:

Tartine con verdure grigliate e formaggio

Insalata di mare

Primo piatto:

Pasta al forno con le verdure avanzate

Secondo piatto:

Pollo arrosto con patate

Contorno:

Verdure grigliate

Dolce:

Pandoro o panettone con crema pasticcera

Acqua e vino

Questo menù è semplice da preparare e può essere adattato alle proprie esigenze. Ad esempio, se non ti piace il pollo, puoi sostituirlo con un altro tipo di carne o con del pesce. Puoi anche aggiungere o togliere dei piatti a seconda del numero di persone che saranno presenti al cenone.

L’importante è avere un po’ di fantasia e di creatività, e soprattutto, non sprecare cibo.