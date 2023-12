Lagazuoi EXPO Dolomiti apre la stagione invernale con la mostra sul progetto Ice Memory, in collaborazione con Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia e Istituto Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR. Protagonisti di “Buona notte, ghiacciai” sono i ricercatori internazionali che dal 2015 prelevano “carote” dalle profondità dei ghiacciai, salvandole dagli effetti del riscaldamento climatico, per custodirle in Antartide, preservando un archivio di dati unico sul passato del pianeta.

Lagazuoi EXPO Dolomiti in collaborazione con Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia e Istituto Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR ha il piacere di invitarla, martedì 2 gennaio alle ore 14.00,al vernissage della mostra “Buona notte, ghiacciai”, il progetto Ice Memory, riconosciuto dall’UNESCO.

Per l’occasione Carlo Barbante e Jacopo Gabrieli, rispettivamente direttore e ricercatore dell’Istituto Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, insieme a Stefano Illing, ideatore di Lagazuoi Expo Dolomiti, accompagneranno i visitatori nella scoperta di un contesto estremo, ai confini del mondo: “dentro” i ghiacciai.