Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con decreto n. 434 del 21 dicembre 2023, ha approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Un passo importante per la pianificazione e l’attuazione di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nel nostro Paese.

Il Piano è uno strumento di pianificazione nazionale che mira a ridurre la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentarne la resilienza.

Il PNACC si basa sulla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), approvata nel 2015. La SNAC ha identificato i principali rischi climatici per l’Italia, tra cui:

Ondate di calore

Siccità

Inondazioni

Erosione costiera

Eventi meteorologici estremi

Il PNACC si concentra su questi rischi e propone una serie di azioni per ridurre la loro intensità e frequenza. Le azioni proposte riguardano i seguenti settori:

Settore agricolo e forestale: azioni per migliorare la resilienza delle colture e delle foreste agli effetti dei cambiamenti climatici.

azioni per migliorare la resilienza delle colture e delle foreste agli effetti dei cambiamenti climatici. Settore idrico: azioni per migliorare la gestione delle risorse idriche e per ridurre il rischio di inondazioni.

azioni per migliorare la gestione delle risorse idriche e per ridurre il rischio di inondazioni. Settore costiero: azioni per proteggere le coste dall’erosione e dall’allagamento.

azioni per proteggere le coste dall’erosione e dall’allagamento. Settore urbano: azioni per rendere le città più resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici.

Il PNACC è un documento importante che fornisce un quadro di riferimento per le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in Italia. Il Piano dovrà essere attuato dalle istituzioni nazionali, regionali e locali, che dovranno definirne i contenuti specifici in base alle proprie esigenze.

In particolare, il PNACC prevede che le Regioni e le Province autonome elaborino i propri Piani regionali e provinciali di adattamento ai cambiamenti climatici (PRACC). I PRACC dovranno essere coerenti con il PNACC e dovranno definire le azioni specifiche da implementare per ridurre la vulnerabilità dei propri territori.

Ecco il dettaglio sul sito del MASE: https://www.mase.gov.it/notizie/clima-approvato-il-piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici#:~:text=Il%20Ministro%20dell’ambiente%20e,cambiamenti%20climatici%20nel%20nostro%20Paese.