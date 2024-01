La Galizia, regione autonoma della Spagna nord-occidentale, è stata colpita da una grave crisi ambientale a causa di una fuoriuscita di granuli di plastica in mare. Il 13 dicembre 2023, la nave liberiana Toconao, che trasportava 25 tonnellate di pellet di plastica, ha perso parte del suo carico a causa di una tempesta a largo delle coste del Portogallo. I granuli, di colore bianco e di dimensioni variabili, si sono sparsi in mare e hanno raggiunto le coste della Galizia, delle Asturie e di parte del nord della Francia.

L’impatto dell’inquinamento da plastica è stato immediato e devastante. Le spiagge della Galizia sono state invase da una marea bianca di frammenti di plastica, che hanno soffocato la fauna marina e danneggiato l’ecosistema costiero. Gli ambientalisti hanno denunciato che la plastica potrebbe rimanere in mare per decenni, continuando a rilasciare sostanze tossiche nell’ambiente.

Le autorità spagnole hanno dichiarato l’emergenza ambientale e hanno avviato le operazioni di pulizia delle spiagge. Tuttavia, il recupero della plastica è un’operazione complessa e costosa, che richiederà diversi mesi.

L’inquinamento da plastica è un problema globale che sta colpendo sempre più le coste del mondo. La crisi ambientale in Galizia è un monito a tutti i paesi per adottare misure urgenti per ridurre l’uso della plastica e migliorare la gestione dei rifiuti.

Gli effetti dell’inquinamento da plastica

L’inquinamento da plastica ha un impatto negativo su diversi aspetti dell’ambiente, tra cui:

La fauna marina: la plastica può essere ingerita da pesci, uccelli e altri animali marini, causando loro soffocamento, lesioni o morte.

Come ridurre l’inquinamento da plastica

Esistono diverse azioni che possono essere intraprese per ridurre l’inquinamento da plastica, tra cui:

Ridurre l’uso della plastica: è possibile ridurre l’uso della plastica adottando semplici comportamenti, come portare con sé la propria borraccia e la propria borsa per la spesa, o rifiutare le borse di plastica nei negozi.

La crisi ambientale in Galizia è un’occasione per riflettere sul problema dell’inquinamento da plastica e per adottare misure concrete per contrastarlo.