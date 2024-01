Anche Roma, sulle sponde del Tevere ha la sua sfilata di carnevale, sostenibile, per bimbi e famiglie.

Far scoprire la città ed il suo fiume, alle famiglie, durante il carnevale. Questo è l’intento del Carnevale a Roma sul Tevere.

Giunto alla terza edizione, il carnevale tiberino, la cui partecipazione è libera è un’occasione per mascherarsi all’aria aperta e seguire un percorso sportivo turistico lungo le sponde del Tevere. Con la presenza di animatori, bimbi e famiglie saranno accolti presso lo Scalo de Pinedo (metro Flaminio) a partire dalle ore 10:00 di domenica 11 febbraio 2024 da dove poi, alle ore 11:00 partirà la sfilata guidata fino a Castel Sant’Angelo dove l’arrivo è previsto per le ore 13:00 dove verranno premiate le maschere più sostenibili, cioè fatte riutilizzando il materiale.

All’evento sono vietati palloncini e bottiglietti usa e getta di plastica.

L’evento è organizzato dall’associazione “Discesa Internazionale del Tevere” come iniziativa sportiva-ludico e motoria e vedrà sempre alle 11:00 la partenza in acqua anche canoe, gommoni e SUP colorati.

Il carnevale è un’occasione anche per sottolineare la grande valenza turistica del fiume e delle attività all’aria aperta, anche nel centro di Roma e per questo l’associazione è all’interno della DMO “Around Rome” per il sostegno delle destinazioni paesaggistiche-naturalistiche-archeologiche del Lazio, attraverso la mobilità dolce.

Per chi volesse scendere sul fiume c’è la possibilità di affittare canoe o prenotare un posto su un gommone da Discesa.

Partecipano al carnevale sul Tevere, Marevivo, Agenda Tevere, Roma Rafting.

