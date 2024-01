Un vasto incendio ha distrutto un’azienda agricola verticale a Cavenago di Brianza, in provincia di Monza e Brianza, nella mattinata di lunedì 22 gennaio. Le fiamme hanno coinvolto uno degli stabilimenti della Planet Farms, azienda specializzata nella produzione di prodotti freschi in ambienti chiusi.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma si ipotizza che possa essere stato causato da un corto circuito. Le fiamme si sono propagate rapidamente, interessando un’area di circa 5.000 metri quadrati.

All’interno dell’azienda si trovavano circa 20 dipendenti, che sono stati evacuati in sicurezza. Non si registrano feriti o intossicati.

L’incendio ha causato ingenti danni all’azienda, che è stata completamente distrutta. Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e difficili, e hanno impegnato circa 100 vigili del fuoco.

La colonna di fumo che si è sollevata a seguito dell’incendio è stata visibile da diversi chilometri di distanza, anche dall’autostrada A4, distante meno di un chilometro dall’azienda.

L’incendio ha avuto anche un impatto ambientale, generando una grande quantità di fumo e polveri sottili. I tecnici di Arpa Lombardia hanno effettuato dei rilievi per valutare l’entità dell’inquinamento.

L’azienda Planet Farms ha annunciato che si impegnerà a ricostruire lo stabilimento, che era uno dei più avanzati in Europa per la produzione di prodotti agricoli in ambienti chiusi.