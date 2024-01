Siamo lieti di annunciare che Econote è media partner di ACCADUEO l’evento biennale internazionale dedicato al settore idrico, in programma a Bologna negli anni

dispari.

A ottobre 2023 si è svolta la sedicesima edizione.

A partire da quest’anno, si aggiunge, negli anni pari, un’edizione presso la Nuova Fiera del Levante di Bari per agevolare l’incontro delle aziende con gli operatori del Centro Sud e dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

L’evento, che si rivolge a operatori professionali, affiancherà, ad una parte espositiva, eventi convegnistici e formativi, per una visione il più possibile esaustiva sui temi attuali e rilevanti per il settore: Digitalizzazione, Trattamento delle acque reflue industriali, Trattamento delle acque reflue e riuso in agricoltura, Potabilizzazione e Desalinizzazione, Utilizzo dei fanghi, Aggiornamento normativo e regolatorio.

Per maggiori informazioni: www.accadueo.com