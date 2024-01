Dove buttare le vecchie bollette

Le bollette di luce, gas, acqua, telefono e altri servizi sono documenti importanti, che possono essere necessari per dimostrare il pagamento di un servizio o per richiedere un rimborso. Tuttavia, una volta pagate, le bollette non sono più necessarie e possono essere smaltite.

In Italia, le bollette vanno smaltite nella raccolta differenziata della carta e del cartone. Questo perché le bollette sono realizzate con materiali riciclabili, come carta, cartone e inchiostro.

Per smaltire correttamente le bollette, è necessario:

Raccogliere le bollette in un contenitore apposito , come un sacchetto di carta o un secchio con coperchio.

, come un sacchetto di carta o un secchio con coperchio. Assicurati che le bollette siano ben chiuse , in modo da evitare che si disperdano.

, in modo da evitare che si disperdano. Smaltisci le bollette nella raccolta differenziata della carta e del cartone.

Se preferisci, puoi anche conservare le bollette in un archivio, per un periodo di tempo determinato. In questo caso, è importante conservarle in un luogo sicuro, in modo da evitare che si danneggino o che vengano perse.

La legge italiana non prevede un periodo di conservazione obbligatorio per le bollette. Tuttavia, è consigliabile conservarle per un periodo di almeno 5 anni, in modo da avere a disposizione la documentazione necessaria in caso di contestazioni o richieste di rimborso.

Ecco alcuni consigli per conservare correttamente le bollette: