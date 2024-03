Il cloud seeding, letteralmente “inseminazione delle nuvole”, è una tecnica che mira a modificare artificialmente le precipitazioni piovose o nevose.

Si introducono nelle nuvole apposite sostanze, come lo ioduro d’argento o il ghiaccio secco, per favorire la condensazione del vapore acqueo e la formazione di pioggia o neve. L’obiettivo è quello di aumentare le precipitazioni in zone soggette a siccità oppure di mitigare la grandine.

Il cloud seeding non è considerato dannoso in linea generale, ma ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione:

Sicurezza:

Sostanze chimiche: Lo ioduro d’argento, la sostanza più usata, è debolmente tossico, ma la quantità impiegata è minima e le concentrazioni nell’acqua piovana risultano inferiori ai limiti di sicurezza. studi medici non hanno rilevato pericoli per la salute.

Impatto ambientale:

Effetti a lungo termine: L’impatto ecologico a lungo termine non è ancora del tutto chiaro e necessita di ulteriori studi.

Il cloud seeding è generalmente considerato sicuro, ma è una tecnica in evoluzione e servono ulteriori ricerche per comprenderne appieno gli effetti a lungo termine sull’ambiente.