dal 19 aprile in libreria

Siamo tutti nati dal corpo di un’altra persona: o, almeno, è quello che è successo finora. Le cose però potrebbero cambiare, perché la ricerca scientifica è ormai quasi in grado di far nascere un essere umano al di fuori di un corpo, da una macchina.

Claire Horn ci accompagna in un’immersione profonda, radicale e urgente, nel rapporto tra biologia e tecnologia. Le domande sono molte, da quelle sul diritto alla salute a quelle etiche ed economiche. Gli uteri artificiali potrebbero consentire alle donne di ridistribuire il lavoro della gestazione? Come proteggere i diritti riproduttivi? Chi potrà avere accesso a questa tecnologia, in un mondo ampiamente diseguale? In questa storia della nascita fatta di interrogativi affascinanti quanto pericolosi, Eva immagina con chiarezza cosa potrebbe significare per il futuro dell’umanità un nuovo modo di nascere, facendoci così riflettere sul presente.

CLAIRE HORN è ricercatrice presso l’Health Law Institute della Dalhousie University. Il suo lavoro è incentrato sulle politiche che regolano la salute sessuale e riproduttiva, i diritti e le tecnologie. Scrive per il «Journal of Medical Ethics», la «Medical Law Review», «Aeon» e «Lady Science».