Abitare le foreste dal Mesozoico alla fantascienza –

dal 10 maggio in libreria – Dall’autore di IN ALTO MARE

Mangrovie, foreste boreali e selve del profondo passato terrestre. Qual è l’importanza che hanno ricoperto e ricoprono tuttora le foreste della Terra? Perché sono fondamentali per il clima e per quali motivi possiamo considerarle in crisi, vittime di una spoliazione senza precedenti che rischia di abbattere la biodiversità che sostengono?

Il groviglio verdeci permette di esplorare sia la straordinaria complessità arborea delle foreste terrestri sia i motivi che dovrebbero spingerci a preservare le ultime, grandi foreste presenti nei cinque continenti. Un viaggio attorno al mondo vegetale, per essere consapevoli che boschi, selve e giungle hanno plasmato la storia della nostra specie e avranno un ruolo fondamentale negli anni a venire.

DANILO ZAGARIA è biologo, divulgatore scientifico e redattore editoriale. Scrive di libri, scienza e animali su diverse testate, fra cui «La Lettura» del «Corriere della Sera». Il suo sito personale è La Linea Laterale. Nel 2020 ha fondato la rivista letteral- scientifica «Axolotl». Con add editore ha pubblicato In alto mare. Paperelle, ecologia, Antropocene.