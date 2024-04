“Quanto bene mi vuoi?” è il nuovo libro di narrativa illustrata per bambini edito dalla casa editrice campana Pensiero Creativo.

Il libro, scritto da Erica Beccalossi e illustrato da Gabriele Vergani, esce ufficialmente in tutte le librerie e store digitali il 16 aprile 2023 ma è già in pre-order sui siti del circuito libraio e sul sito della casa editrice ed agenzia creativa https://agpensierocreativo.it/product-detail/productidn/2592129/quanto-bene-mi-vuoi

Il volume, tutto illustrato a colori, è un perfetto regalo per la Festa della Mamma!

Una lettura agile, frutto di un linguaggio semplice adatto ai bambini anche alle prime letture. Accattivanti e super colorate le illustrazioni.

Una storia tenera che pone al centro tutto l’amore filiale e il sempre speciale rapporto genitore e figlio. Cruciale la domanda che tutti i bambini hanno fatto almeno una volta “Quanto bene mi vuoi?” per scoprire che non c’è necessità di stabilire alcuna quantità perché l’amore non si calcola ma si dimostra.

Sinossi: Piccolo Merlo si sveglia un mattino e pone alla mamma la fatidica domanda “Quanto bene mi vuoi?”.

La mamma cerca la risposta più giusta attraverso dei paragoni sempre più elaborati e dei numeri sempre più alti, spingendo Merlino a partire per mirabolanti avventure in giro per il mondo, con lo scopo di verificare i totali dichiarati. Ma alla fine si scopre che la risposta corretta non necessita di alcun calcolo perché il bene non va quantificato, ma dimostrato ogni giorno.

Biografie:

Erica Beccalossi nasce nel 1990 a Gardone Val Trompia, ma cresce a Milano.

Dopo il liceo classico, si iscrive alla facoltà di lettere e consegue la laurea magistrale in scienze dell’antichità. Lavora per quattro anni come organizzatrice teatrale a Mantova, dove tiene anche dei corsi di scrittura creativa per bambini nell’ambito di un festival di teatro urbano e nouveau cirque. Nel 2021 torna a Milano come docente di scuola media e continua a scrivere brevi testi e filastrocche per un pubblico di piccoli curiosi e di grandi ancora capaci di stupirsi, vincendo diversi premi e riconoscimenti in concorsi nazionali.

Gabriele Vergani , nato a Milano il 21-05-1986, in seguito al diploma ottenuto presso il Liceo Artistico U.Boccioni di Milano, ha potuto fare diverse esperienze che lo hanno portato a sviluppare il proprio interesse per il mondo dell’illustrazione. Nel 2012 inaugura la prima mostra personale incentrata sulla sperimentazione di diverse tecniche pittoriche. Parallelamente inizia un percorso che lo porterà a specializzarsi nella tecnica dell’acquarello e frequenta la Scuola Superiore d’Arti Applicate del Castello Sforzesco. Pubblica online una raccolta di acquarelli su un viaggio in Amazzonia, una miniserie di avventure di un gatto di nome Turbo e nel 2019 illustra il testo “L’Armata della Molucche” pubblicato da Festina Lente Edizioni.

Titolo: Quanto bene mi vuoi?

Autore: Erica Beccalossi

Illustratore: Gabriele Vergani

Formato: 32 pagine illustrate, 19×19

ISBN: 9788894793918

Età di lettura: 3 – 6 anni

Prezzo: 10€