In attesa della partenza ufficiale della 18a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo il 3 giugno prossimo, l’organizzazione di una delle più importanti kermesse culturali italiane propone un’anteprima del festival dal 6 aprile al 3 maggio a Minori.

Inizio sabato 6 aprile infatti, alle ore 18.45, presso l’Aula consiliare del Comune di Minori con un omaggio ai prossimi Giochi olimpici estivi di Parigi. Ospite della serata sarà Davide Tizzano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Seul del 1988 nel “quattro di coppia” di canottaggio con Piero Poli, Gianluca Farina e Agostino Abbagnale. Con quest’ultimo bissa il successo nel “due di coppia” ai Giochi olimpici di Atlanta nel 1996.

Due meravigliose avventure che l’attuale presidente della Confederazione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo racconta in “L’ottimismo della volontà”, edito da Iab DFG. Canottiere, velista sul Moro di Venezia, ma anche padre, imprenditore, risolutore, motivatore e maestro nel team building, quella che Davide Tizzano narra in prima persona è la sua storia. La vita di un uomo in cui s’avverte la costante volontà di non rinunciare a perseguire uno scopo. Che sia l’abbattimento di un grande albero pericolante, la qualificazione olimpica a dispetto delle “perplessità” altrui o l’inseguire i ladri che lo avevano ferito, Davide non molla mai. Una tempra figlia della genetica familiare sì, ma anche degli scontri in strada e dei pasti divisi con i taglialegna. Superata la soglia dei cinquant’anni, Davide si guarda indietro, come era solito fare vogando. Si sofferma sulle foto che hanno congelato quei momenti. Ritorna a quel che è stato coinvolgendo chi ha vissuto con lui quel pezzo di strada; da Paul Cayard ad Agostino Abbagnale. Dal nordico Thor Nilsen a Giampiero Galeazzi. La vita, come la sfida remiera, vengono vissute con la forza di una radicata convinzione: mai darsi per vinto senza aver prima speso ogni possibile energia.

Con l’atleta-scrittore, dopo i saluti del Sindaco di Minori Andrea Reale, si intratterrà il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone. Al campione olimpico di Seul e Atlanta sarà consegnato il Premio della Festa del Libro in Mediterraneo “Numeri 1”.

A seguire l’Amministrazione comunale di Minori consegnerà attestati a “Benemeriti” dello Sport della stessa cittadina costiera.