“Our Common Culture”: progetto nelle periferie di Roma e Reggio Calabria per maggiore consapevolezza sul tema

“Il progetto che abbiamo portato nelle periferie di Roma e Reggio Calabria ha contribuito a diffondere maggiore consapevolezza sul tema della sostenibilità, grazie ai laboratori pratici organizzati direttamente sul territorio con il sostegno delle associazioni locali. Dai dati raccolti, anche grazie al supporto di Ispra, è emerso chiaramente che i giovani sotto i 35 anni vogliono che la sostenibilità diventi un argomento a cui dare un’attenzione specifica, soprattutto nelle scuole e nei luoghi di lavoro, dove spesso il tema viene trascurato. Questi giovani adottano spesso soluzioni eco-compatibili, mentre gli over 60 mostrano maggiore attenzione nel ridurre gli sprechi alimentari e nel sostenere l’economia locale”, ha commentato il vicepresidente nazionale di Udicon, Fabrizio Ciliberto, presentando l’evento conclusivo del progetto “Our Common Culture” che si svolge oggi a Corviale (Roma) e ad Arghillà (Reggio Calabria).

“Il tema della sostenibilità tuttavia non deve contrapporsi alle altre esigenze emerse dalle periferie, come il bisogno di migliorare le infrastrutture e i servizi di base tra cui mobilità, gestione dei rifiuti, accesso a internet e una maggiore formazione in ambito scolastico. Le informazioni che abbiamo raccolto indicano che è necessario lavorare su più fronti e investire con maggiore attenzione in cultura, educazione, informazione e stimolando la partecipazione attiva delle persone. Realizzare un cambiamento orientato alla sostenibilità non dipenda solo dal singolo individuo ma è il frutto di un impegno collettivo”, ha aggiunto.

Oltre alla presentazione dei dati raccolti nel corso dell’anno, i partecipanti avranno l’opportunità di gustare un aperitivo sostenibile con prodotti a km zero, seguito da una rappresentazione teatrale a Roma, con il ritorno sulla scena della web serie “Il Condominio” e da uno Swap Party che prevede uno scambio di vestiti a Reggio Calabria. L’ingresso è gratuito e a Roma l’evento sarà patrocinato dal Municipio XI.