Dronitaly, la manifestazione di riferimento in Italia per i droni civili a uso professionale organizzata da BolognaFiere Water&Energy (BFWE), si amplia, dedicando un’area alla “Innovative Air Mobility & Delivery” sul trasporto persone e merci; questa area affianca quella dedicata alle “Aerial Operations”, relativa a tutte le attività che vengono svolte con l’impiego di droni, come ispezioni, sopralluoghi, sorveglianza, ricerca, soccorso, monitoraggio ambientale.

Contestualmente ai dibattiti e ai convegni, saranno allestite apposite aree espositive che ospiteranno le tecnologie, i prodotti e i servizi più innovativi, che i visitatori potranno toccare con mano.

Giunta alla sua decima edizione, Dronitaly, in programma dal 9 all’11 ottobre 2024 a Bologna, è un momento unico per un settore di fondamentale importanza per la crescita e la trasformazione del nostro Paese. Durante l’evento si offrirà una panoramica sullo stato attuale e le prospettive del mercato professionale dei droni in Italia e nel mondo: secondo i dati dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano, il 2023 ha segnato un punto di svolta per questo mercato, che ha raggiunto un valore di 145 milioni di euro, con una crescita del 23% rispetto all’anno precedente.

In un futuro sempre più prossimo, la Advanced Air Mobility sarà sempre più protagonista del nostro vivere quotidiano. Soprattutto nelle nostre città (da qui anche il nome “Urban Air Mobility”), i droni elettrici trasporteranno passeggeri come air taxi in grado di collegare velocemente destinazioni complesse o come mezzi per offrire una nuova forma di turismo esperienziale, consentendo di ammirare dall’alto città d’arte, lagune e parchi naturali.

In questo settore l’Italia è tra i paesi più attivi: Roma e Milano hanno già annunciato progetti concreti di vertiporti che vedranno la luce in occasione del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi invernali del 2026, mentre aziende come Amazon hanno confermato il lancio di servizi operativi di trasporto con droni in Italia entro il 2024.

È prevedibile che l’utilizzo dei droni si allarghi spaziando dal trasporto merci con impiego nella logistica last mile, arrivando anche al supporto nelle operazioni di soccorso pubblico, con trasporto di organi o medicinali in aree difficili da raggiungere.

Dronitaly sarà anche l’occasione per fare il punto sulle sfide che i professionisti si trovano ad affrontare, approfondendo gli aspetti normativi e regolatori, presentando le opportunità di finanziamento offerte dai bandi Europei e nazionali ed esaminando i modelli di business per la realizzazione di vertiporti che guidino l’inserimento di droni nello spazio aereo anche alla luce dell’accettabilità sociale e che possano consentirne l’integrazione nel contesto urbano contribuendo anche alla riqualificazione di aree dismesse.

Su questa rivoluzione, già in atto, stanno investendo grandi compagnie internazionali: un mercato globale da 23 miliardi di dollari entro il 2028, che nei prossimi anni ci porterà inevitabilmente a ridisegnare nuovi scenari possibili, coinvolgendo progettisti, urbanisti, economisti, imprenditori e pensatori di tutto il mondo.

Per l’edizione 2024 di Dronitaly, Giancarlo Zema, presidente del Giancarlo Zema Design Group e uno dei progettisti Italiani più innovativi nel campo dell’architettura ecosostenibile per le infrastrutture intelligenti del futuro, ricoprirà il ruolo di Guest Designer. L’architetto Zema darà forma e colore al ConventionHUB di BFWE, un’area speciale dedicata a convegni, meeting e scambi di idee tra professionisti internazionali.

Il tema della mobilità verrà ripreso anche da Fueling Tomorrow, l’evento di BFWE dedicato alla trasformazione dei carburanti per l’impiego nei trasporti e nei settori industriali “hard to abate”, in programma nelle stesse date.

Resta comunque l’attenzione verso l’impiego dei droni per lo svolgimento rapido, economico e in sicurezza di alcune complesse operazioni: ispezioni e sopralluoghi, sicurezza e sorveglianza, ricerca e soccorso, monitoraggio ambientale (le “Aerial Operations”).

I droni permettono infatti, ad esempio, di svolgere attività di monitoraggio in ambienti insalubri e pericolosi al posto dell’uomo, riducendo il livello di rischio per i lavoratori.

In occasione di Dronitaly verranno presentate tecnologie e soluzioni all’avanguardia e ci si potrà confrontare su come l’intelligenza artificiale sia già in grado di supportare l’acquisizione di dati sempre più precisi, per consentire interventi sempre più efficienti ed efficaci.

Dronitaly è quindi l’appuntamento di riferimento per i professionisti operanti nel settore delle infrastrutture, dell’edilizia, della logistica, per le Utility, la Pubblica Amministrazione, gli operatori aeronautici.

Dronitaly e Fueling Tomorrow si svolgeranno nel quartiere fieristico di Bologna in contemporanea anche a Saie e Asphaltica, manifestazioni che coinvolgono un pubblico potenzialmente interessato all’impiego di mezzi a pilotaggio remoto per le loro attività.