Martedì 14 maggio 2024, alle ore 13.00, presso la Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati, sarà presentato il fumetto Nero Acciaio (Les Flaneurs Edizioni) di Davide Bottiglieri e Salvatore Parola, opera nata dalla volontà dell’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con il CSV – Sodalis di Salerno. Un appuntamento ricco di spunti, con gli interventi di Sergio Costa (vicepresidente della Camera dei Deputati), Michele Cammarano (consigliere regionale), Davide Bottiglieri (sceneggiatore), Salvatore Parola (fumettista), Lorenzo Forte (presidente Ass. Salute e Vita), Francesco Morra (Sindaco di Pellezzano), Paolo Fierro (vicepresidente ass. Nazionale Medicina Democratica), Anna Risi (portavoce Comitato Salute e Vita), Fabio Torluccio (avvocato penalista), Francomassimo Lanocita (avvocato amministrativista). Presente anche Roberta Rei, giornalista de Le Iene, che ha curato ben tre servizi sulla lotta dell’Associazione Salute e Vita e la prefazione del fumetto. Modera la giornalista de Il Mattino Giovanna Di Giorgio.

“Portare Nero Acciaio in una sede così prestigiosa è una grande emozione.”, commenta lo sceneggiatore Davide Bottiglieri, “Questo risultato è condiviso, è il successo della cittadinanza attiva e della sensibilizzazione. Ringrazio Lorenzo Forte per aver dato fiducia alla mia penna per poter veicolare, attraverso l’arte, un forte messaggio di denuncia.”.

“Attraverso Nero Acciaio porteremo la nostra battaglia contro le Fonderie Pisano anche alla Camera dei Deputati.”, conclude il presidente dell’Ass. Salute e Vita Lorenzo Forte, “Siamo entusiasti di questa opportunità e della presenza del vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa. L’opera di sensibilizzazione e di denuncia attraverso il fumetto è importante e fruttuosa: abbiamo raccontato la sciagura che si consuma nella valle dell’Irno nelle scuole, nelle università, nelle librerie e all’interno delle associazioni. Martedì saremo in un luogo in cui si prendono decisioni che hanno riflessione nazionale, sarà importante cogliere l’occasione per far aprire gli occhi su una vicenda che grida giustizia.”

Nero Acciaio è un fumetto che nasce da un progetto di sensibilizzazione promosso dall’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con CSV – Sodalis, con lo scopo di accendere i riflettori sulle dinamiche illecite che contraddistinguono i disastri ambientali causati dalle macchinazioni criminose di imprese disseminate sull’intero territorio nazionale. La storia è narrata con la giusta crudezza, atta a rendere giustizia al dramma vissuto da famiglie e operai, costretti a lottare spesso contro istituzioni inadempienti. Nero Acciaio, opera pubblicata dalla nota casa editrice Les Flaneurs Edizioni nel giugno 2023, pone l’attenzione su tre aspetti: l’importanza della partecipazione della cittadinanza e lo scopo dell’associazionismo, l’infame dicotomia tra diritto alla salute e diritto al lavoro, le intrappolanti maglie legali che non sempre assicurano la giustizia.



L’espediente narrativo crea una formula di facile fruizione e digestione di tematiche altrimenti pesanti e “di nicchia”. Il media fumetto assicura una transgenerazionalità al lavoro realizzato, necessaria per la massima diffusione di un’opera di denuncia.