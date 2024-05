CON RAFFAELE FITTO, CLAUDIO BARBARO, FRANCESCO ROCCA, ROBERTO GUALTIERI, STEFANO CIAFANI, LUIGI FERRAJOLI, GIANNI NUTI, SILVANO FALOCCO.

FOCUS SU TRANSIZIONE ECOLOGICA E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Spazi WeGil, Largo Ascianghi 5



Prende il via domani a Roma la diciottesima edizione del Forum Compraverde Buygreen, la manifestazione di riferimento in Italia e in Europa per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato promosso dalla Fondazione Ecosistemi. L’evento che terminerà giovedì 16 si svolgerà negli spazi WeGil, in Largo Ascianghi 5.

Gli Stati generali degli acquisti verdi riuniscono ogni anno i principali attori nazionali e internazionali coinvolti nella diffusione e attuazione degli acquisti di beni e servizi sostenibili e nella costruzione di modelli di sviluppo coerenti con le sfide europee del PNRR, della direttiva Case Green e della transizione ecologica. All’inaugurazione, prevista alle 10 di domani, interverranno il ministro per gli Affari Ue, le politiche di coesione il Pnrr, Raffaele Fitto, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il direttore della Fondazione Ecosistemi, Silvano Falocco. Previsto nella giornata di giovedì 16 anche l’intervento del sottosegretario al Mase, Claudio Barbaro.

Molti i temi che verranno affrontati nei diversi panel previsti in questa XVIII edizione: con i numerosi ospiti si discuterà di progetti innovativi di educazione ambientale, di diritti sociali e umani negli appalti, dell’impatto della ristorazione collettiva, degli ospedali verdi, di sport e sostenibilità, fino ad affrontare le pratiche sleali del green e social washing, valorizzando le buone pratiche per comunicare la sostenibilità e affrontare il tema dei cambiamenti climatici.

Protagonisti del Forum anche gli amministratori delle città, che con la rete dei sindaci proporranno nuove iniziative per garantire la pace, la tutela dei diritti sociali e umani, la difesa dei beni comuni ambientali.

Il Forum Compraverde Buygreen gode del patrocinio e della partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lazio, di Roma Capitale, in partnership con Legambiente, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, ALI – Autonomie Locali Italiane e Fairtrade Italia.

La Fondazione Ecosistemi, nata nel 1998, ha lavorato in modo pionieristico per trasformare concretamente le azioni dei propri partner nella direzione della sostenibilità ambientale e sociale. Collabora con imprese private, pubblica amministrazione, enti locali e organizzazioni del Terzo Settore che vogliono impegnarsi in percorsi di sviluppo sostenibile. Alla base del lavoro l’orientamento delle attività verso la sostenibilità. La Fondazione interviene per ridurre i rischi e gli impatti ambientali, tutelare il lavoro dignitoso, promuovere l’adozione di comportamenti responsabili lungo le catene di fornitura e per contenere i costi di gestione in un’ottica sostenibile.