L’industria automobilistica è un mondo dinamico ed in costante progresso. Negli ultimi tempi, accanto all’attenzione alla performance, c’è un’altra questione che ha preso il sopravvento: la sostenibilità.

Questo nuovo focus sta spingendo il settore verso un’era di innovazione senza precedenti, dove la progettazione di veicoli che combinano leggerezza, efficienza e considerazione dell’impatto sull’ambiente sta diventando il nuovo standard.

L’attenzione verso la sostenibilità ambientale si sta diffondendo in tutti i settori, e Agrati, già leader grazie alla sua vasta esperienza nella progettazione e produzione di sistemi di fissaggio, da quelli più standard a quelli all’avanguardia, sta guidando questa trasformazione attraverso le sue tecnologie avanzate. L’azienda non solo riveste un ruolo essenziale nella creazione di veicoli innovativi, ma è anche attiva nel promuovere pratiche eco-sostenibili.

Questo articolo si propone di esplorare dettagliatamente il ruolo centrale delle soluzioni di fissaggio di Agrati nella creazione di un futuro automobilistico sostenibile e all’avanguardia.

Verso una produzione green: le scelte innovative di Agrati



Ponendo la sostenibilità al centro della propria cultura aziendale ed impegnandosi attivamente nella definizione di una strategia di decarbonizzazione strutturale, l’approccio di Agrati emerge come pioniere nel settore automobilistico.



In questo contesto, l’azienda si allinea agli obiettivi globali di sostenibilità ed anticipa gli impegni stabiliti dall’Accordo di Parigi e dal Green Deal dell’UE per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.



L’impegno di Agrati nell’ottimizzazione delle risorse, nel riciclo dei materiali e nell’innovazione dei processi produttivi si concretizza in una riduzione significativa delle emissioni di CO2 e nel contenimento del consumo di carburante per i veicoli muniti dei suoi sistemi di fissaggio.

Questo è possibile grazie a soluzioni quali il miglioramento dell’efficienza energetica, l’uso di fonti rinnovabili e la transizione verso materiali a basso impatto.





L’impegno verso la ricerca di soluzioni sostenibili

In coerenza con il suo impegno per l’utilizzo di risorse all’avanguardia e che, al contempo, tengano conto dell’impatto sull’ambiente, da tempo Agrati si avvale di lavoratori specializzati attraverso i suoi centri di Ricerca e Sviluppo, chiamati Agrati Tech Center.



Negli Agrati Tech Center, l’azienda impiega figure professionali altamente qualificate, inclusi ingegneri e tecnici, con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze di un mercato in continua evoluzione e di venire incontro alla crescente emergenza ambientale.

Il team di ricerca di Agrati, specializzato nella progettazione e produzione di sistemi di fissaggio mirati all’ottimizzazione del peso e al potenziamento della resistenza meccanica dei veicoli, utilizza materiali avanzati come leghe ad alta resistenza e compositi innovativi.

Grazie a queste risorse, Agrati continua a sviluppare soluzioni efficaci che consentono di ridurre il peso complessivo dei veicoli senza comprometterne la sicurezza o l’integrità strutturale.

I sistemi di fissaggio sviluppati dal team di ricerca vengono applicati a diverse parti fondamentali dei veicoli, tra cui l’involucro, il motore e componenti vitali come sospensioni, telaio, trasmissione e sistema di frenata. Questo approccio consente una predisposizione ideale per ottimizzare le prestazioni e la sostenibilità, contribuendo significativamente alla realizzazione di veicoli più leggeri ed energeticamente efficienti.



Agrati si distingue per l’eccellente utilizzo di procedure tradizionali come la forgiatura a freddo, il trattamento termico e la rifinitura superficiale, le quali potenziano le caratteristiche meccaniche dei suoi fissaggi. Un impegno che vede al centro la progettazione di soluzioni che non solo combinano leggerezza e resistenza, ma anche sostenibilità ed efficienza energetica.

L’intento è di ridurre l’impatto ambientale delle proprie operazioni, promuovendo veicoli più performanti e, soprattutto, eco-friendly. Attraverso gli obiettivi di innovazione e sostenibilità, Agrati si conferma non solo leader nel settore dei fissaggi automobilistici, ma anche attivo promotore di un futuro green per l’industria automobilistica.