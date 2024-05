Scegliere i cereali giusti per la colazione può essere un’impresa ardua, data la vastità di scelta al supermercato. Per non sbagliare e iniziare la giornata con il piede giusto, ecco alcuni consigli:

Priorità ai cereali integrali:

Optare per cereali a base di grano integrale, avena, orzo, riso o farro garantisce un maggior apporto di fibre, vitamine e minerali rispetto ai cereali raffinati.

Controllare l'etichetta: il primo ingrediente dovrebbe essere un cereale integrale.

Zuccheri aggiunti: attenti all’inganno!

Un basso contenuto di zuccheri è fondamentale. Diffidare dei cereali con più di 10 grammi di zucchero per porzione.

Spesso gli zuccheri si nascondono sotto altri nomi, come sciroppo di mais, sciroppo d’agave o destrosio.

Proteine e fibre: alleate del benessere

Per un maggior senso di sazietà e un rilascio graduale di energia, scegliere cereali con un buon contenuto di proteine (almeno 3 grammi per porzione) e fibre (almeno 3 grammi per porzione).

Grassi: non tutti da temere

I cereali possono contenere grassi sani, come quelli polinsaturi. Un contenuto di circa 3 grammi per porzione è un buon compromesso.

Senza sodio aggiunto:

Un basso contenuto di sodio aiuta a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna. Scegliere cereali con meno di 200 milligrammi di sodio per porzione.

Esempio di cereali sani:

Fiocchi di avena

Riso integrale

Granola fatta in casa

Cereali con frutta secca e semi

Oltre ai consigli sopracitati, è importante:

Leggere attentamente l’etichetta nutrizionale per valutare tutti gli ingredienti.

Non basarsi solo sulle pubblicità e sulle immagini accattivanti.

Combinare i cereali con frutta fresca, yogurt o latte vegetale per un pasto completo e nutriente.

Variare spesso per non stancarsi del gusto e assumere una varietà di nutrienti.

Ricordando questi consigli, scegliere i cereali più sani per la tua colazione diventerà un gioco da ragazzi!