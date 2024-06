La notizia di ieri, 2 giugno 2024 riporta che la Corea del Nord ha inviato circa 600 palloni aerostatici pieni zeppi di rifiuti verso la Corea del Sud. Questa è un’azione definita come una vera e propria “provocazione” da parte delle autorità sudcoreane, che hanno rilevato i palloni al volo sul confine confine tra i due Paesi. Un attacco a base di immondizia.

Secondo i media sudcoreani, i palloni avevano al loro interno diversi tipi di rifiuti, tra cui mozziconi di sigaretta, bottiglie di plastica e volantini di propaganda. Ciò che è accaduto rappresenta un’escalation delle tensioni tra le due Coree, già elevate a causa dei recenti test missilistici condotti dal regime nordcoreano.

Le autorità sudcoreane hanno espresso preoccupazione per l’invio dei palloni, non solo per il pericolo per l’ambiente, ma anche per il rischio di diffusione di malattie infettive. Inoltre, questo comportamento appare come violazione degli accordi intercoreani e tentativo di minare la stabilità della regione.

Al momento, non è ancora chiara la risposta che la Corea del Sud intende proporre. Si aspettano dunque nei prossimi giorni nuove informazioni e possibili sviluppi diplomatici tra le due nazioni.