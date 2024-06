Maiori ancora scenario del nuovo appuntamento della diciottesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Dopo il Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo per la serata inaugurale il festival si sposta, Sabato 8 giugno con inizio alle ore 18.00, nella Chiesa del Convento di San Domenico, con il patrocinio del Comune di Maiori e la collaborazione delle Associazioni “La Feluca” e “Amici di San Domenico”, e della PrintArt Edizioni. Nel corso della serata saranno proclamate le classi delle Scuole primarie campane vincitrici del Concorso “Favolando”: la 2 A della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Antonio De Curtis” di Palma Campania, a cui sarà assegnato da Pasquale Caiazzo il premio della Otowell Acustica e Farmadipiù srl, e la 4 A della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini” di Maiori, a cui invece andrà il premio della Inner Wheel Club di Costiera Amalfitana dal presidente Margherita Anastasio. Menzioni speciali agli alunni Lorenzo Di Palma e Marco Caso del “Rossellini” di Maiori, Anna Mocerino, Vanessa De Filippo, Assunta Iorio della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.A. Rocco” di Afragola. Consegna dei premi anche per il Concorso di narrativa “Scrittore in…banco” per gli alunni delle Scuole Medie Superiori: per la sezione “Triennio” 1° classificato ex aequo Giulio Cerullo della classe IV sezione A del Liceo Statale “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino e Mariafrancesca Marruso della classe III sezione A del Liceo Scientifico “Enrico Medi” di Battipaglia; per la sezione “Maturandi” 1° classificato ex aequo Raffaella Stanzione della classe V sezione B del Liceo Scientifico “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore e Salvatore Lombardi della classe V sezione B dell’Istituto Alberghiero “Pantaleone Comite” di Maiori. Menzioni speciale per la sezione “Triennio” ad Arianna Greco del “Sensale” di Nocera Inferiore. Ai premiati gli Attestati di Merito e Riconoscimento del Parlamento della Legalità Internazionale che, nell’occasione, saranno consegnati dal presidente nazionale Nicolò Mannino, e al testo “più meritevole” indicato dalla giuria il Premio del Comitato regionale UNPLI Campania consegnato da Tony Lucido.

Momento emozionante della serata la consegna del Premio internazionale “Giuseppina Russo”, nel ricordo della madre recentemente scomparsa di Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, istituzione gemellata con la Festa del Libro in Mediterraneo, a suor Monique Anastasie Kalubi Beya, della Congregazione “Boccone del Povero” Suore Serve dei Poveri, che ha come fine quello di propagare la fede per mezzo della carità, e il Premio nazionale “Dal cuore di madre” alla signora Helga Guardi. La consegna di questi due riconoscimenti sarà preceduta da due appuntamenti di “Incontri d’Autore” conGiuseppe Del Giudice e “Favole della Domenica” (Scuderi), Associazione onlus Autismo fuori dal silenzio e “Procediamo per comprenderci” (Polis SA).

A condurre la serata il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone.