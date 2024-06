(Centro Congressi Auditorium della Tecnica, Roma, 11-12 novembre 2024)

In Fieri, realtà di comunicazione che da anni opera nel settore dell’energia, organizza e promuove attraverso Mirumir, azienda specializzata nell’ideazione e nella gestione di eventi congressuali e fieristici per il settore, la prima edizione dell’1° Italian Geothermal Forum. Econote è media-partner di questa importante iniziativa.

Il Forum, in programma l’11-12 novembre 2024 a Roma presso il Centro Congressi “Auditorium Della Tecnica” (https://italiangeothermal.com/#home), è l’evento annuale che mira a esplorare gli sviluppi attuali del settore e promuove il dibattito internazionale sulle possibilità, le opportunità e i rischi dell’uso dell’energia geotermica in modo professionale e imparziale.

L’evento si pone come punto di riferimento per il settore geotermico in Italia, un’occasione unica per professionisti, aziende e istituzioni di confrontarsi e condividere le ultime novità e tendenze nel campo dell’energia geotermica.

Appuntamento a Roma, l’11-12 novembre prossimi!

Per maggiori informazioni: https://italiangeothermal.com/#home