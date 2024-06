Musica, sport, attività all’aria aperta, talk, mostre e workshop, tutto a ingresso gratuito.

Un programma fittissimo di iniziative per riflettere su temi come il legame tra persone e natura e la resilienza del vivere urbano-rurale. Londa, San Godenzo e le loro frazioni diventeranno il suggestivo scenario di una serie di eventi che animeranno le strade, i boschi e i crinali della Montagna Fiorentina.

Info e programma completo su https://montagnafiorentina.com/festival

Tra gli ospiti: Sethu (21/06), Carlo Maver (22/06), La Nuova Pippolese (21/06), l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (16/07), Maurizio Carucci Ex-Otago (17/07), Sarafine (20/07) e molti altri ancora

Firenze, 13 giugno 2024 – È in arrivo il primo Festival della Montagna Fiorentina, due settimane di eventi per celebrare la vita e la cultura della montagna di mezzo, nell’Appennino Tosco-Romagnolo, a soli 40 minuti da Firenze.

Un’iniziativa che nasce dai bisogni del territorio che lo ospita e si apre a contributi esterni per generare nuove reti di relazioni, competenze e un rinnovato senso dell’essere comunità. Una comunità che non vede l’ora di far sentire i suoi visitatori parte di essa.

Nel fresco della vegetazione, alle porte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, una full immersion nell’atmosfera vibrante dei paesi in festa, animati da un ricco programma di musica, arte, esperienze, attività all’aria aperta e un trionfo di sapori locali.

Un Festival unico e gratuito, con servizi innovativi, come spazi di coworking gratis e postazioni per il campeggio libero, per vivere la Montagna Fiorentina da veri abitanti temporanei.

Tra gli ospiti del ricchissimo programma della prima settimana a Londa: Sethu (21/06), Carlo Maver (22/06), La Nuova Pippolese (21/06) e molti altri ancora.

Nel “secondo tempo” del Festival, che sarà ospitato a San Godenzo: l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (16/07), Maurizio Carucci Ex-Otago (17/07), Sarafine (20/07). Info e programma completo su https://montagnafiorentina.com/festival.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio dedicato alla Montagna Fiorentina. Una storia che prende vita dall’amore profondo degli abitanti per la propria terra, sostenuta dalla determinazione degli amministratori e dalla partecipazione attiva dei cittadini, delle imprese e delle associazioni locali. Il Festival è promosso dai Comuni di Londa e San Godenzo in partenariato con LAMA Impresa Sociale, le Proloco dei due Comuni, l’Associazione La Casa del Sole e della Luna, il Gruppo Perché No OdV e Trame di Cultura, oltre a molte altre associazioni del territorio. È realizzato con il patrocinio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e con il sostegno dei finanziamenti europei NextGenerationEU e del PNRR Cultura. Il progetto Montagna Fiorentina si propone di affrontare le sfide economiche e sociali tipiche delle aree interne, promuovendo la rigenerazione e lo sviluppo territoriale.

I servizi del Festival

Dal 16 al 23 giugno a Londa il Festival della Montagna Fiorentina offrirà al pubblico servizi speciali e gratuiti per poter vivere pienamente la settimana di eventi. Tra questi un coworking pubblico e gratuito presso la Sala Polivalente accanto alla Biblioteca Comunale di Londa. Il servizio, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, include: postazione di lavoro in scrivania, accesso al wi-fi e servizio di accoglienza. Per prenotazioni [email protected] o WhatsApp 3485485152.

E per dormire? Il Festival mette a disposizione un posto tenda gratuito presso il tranquillo Camping Campo all’Oca: piazzole separate all’ombra di alberi di querce e di castagni, allacciamento elettrico e docce senza gettone. Richiesto solo 1€ di tassa di soggiorno a persona al giorno. Per prenotazioni 338 5340470 o [email protected]. Sono inoltre previste navette con il servizio di trasporto pubblico, per facilitare gli spostamenti verso le frazioni che ospitano gli eventi. Per gli orari consultare il sito. Per tutta la settimana del Festival a Londa, il punto di riferimento per qualsiasi domanda o informazione sarà il Centro Visite del Parco Nazionale Foreste Casentinesi (Piazza dei Donatori di Sangue, 1, Londa – Orari: merc-ven 15.00-19.00; sab-dom 10.30-12.30/17.00-19.00).



La prima settimana del Festival – dal 16 al 23 giugno a Londa

A Londa il festival accoglierà il suo pubblico con un abbraccio conviviale. Sarà possibile esplorare i sentieri naturali in escursioni guidate, imparare a fare la pasta, cenare nelle lunghe tavolate in piazza, fare un trekking acustico e praticare yoga nella natura. Lasciarsi ispirare dalle passeggiate d’arte e, quando il sole tramonta, godersi i concerti sotto le stelle (per modalità di accesso e prenotazioni si invita a consultare il programma dettagliato disponibile su https://montagnafiorentina.com/festival).

Il programma prende il via domenica 16 giugno alle 19 in Piazza Umberto I con l’inaugurazione del Festival e presentazione del programma di eventi della settimana e la partecipazione delle associazioni locali e dei partner del progetto.

Alle 21:30, dopo una cena di paese, “Fior di Mezzogiorno…” e altri stornelli per Londa. Agnese Banti, a un anno dalla sua residenza d’artista a Londa, racconta come è nata l’opera “Fior di Mezzogiorno…”, nella quale il rintocco dell’orologio del Palazzo Comunale segna l’inizio di una storia narrata attraverso una serie di stornelli che si propagano per il paese allo scoccare di ogni ora, generando un tempo fuori dall’ordinario in cui ritrovarsi.

“Disegna lo spirito degli alberi” è il titolo dell’esperienza per adulti e ragazzi dai 12 anni in su che sarà possibile vivere lunedì 17 giugno ore 10.00 in Piazza dei Donatori di Sangue 1 a Londa.

Alle 18:30 in località Rincine “Allena il silenzio nella natura”, un’esperienza totalizzante e immersiva nei meravigliosi boschi di Rincine, un’escursione di benessere volta a riscoprire il piacere dello stare in silenzio nel bosco, ascoltandone i rumori per entrare in contatto con i nostri sensi.

Martedì 18 dalle 11 alle 15 presso “Quei ragazzi, lavori in corso. Fattoria sociale ETS”, località Vierle Nespolo 15 nella fattoria del Borgo ParadisAbile, un’occasione unica per conoscere le persone e il lavoro della fattoria sociale che da oltre 12 anni accoglie e accompagna persone svantaggiate e disabili in percorsi educativi e di espressione a contatto con la natura.

Alle 12 in Piazza Umberto I, Londa l’inaugurazione dell’opera “Fior di mezzogiorno…”, prodotta da Agnese Banti nell’edizione 2023 di “A dimora”, residenza d’artista della Montagna Fiorentina. L’opera rimarrà attiva fino alle 24.00 di domenica 23 giugno, termine del festival.

Dalle 16:30 alle 19:30 in Piazza della Repubblica “La creatività dà i suoi frutti. Laboratorio per bambini”, un laboratorio grafico-creativo sui frutti del territorio. I bambini e le bambine realizzeranno oggetti in cartapesta e scopriranno l’arte di valorizzare insieme i prodotti locali. Alle 18.00 presso il Circolo Arci di Londa, l’incontro “Montagna Fiorentina, Montagna della Salute”, come le foreste migliorano il benessere psicofisico e diventano attrattive per un turismo di qualità.

A seguire “a dimora cammina”, una passeggiata per incontrare gli artisti e le artiste della seconda edizione di “A dimora”, residenza d’artista della Montagna Fiorentina, e scoprire insieme alcuni dei luoghi del paese. Infine alle 21.00, presso il Cinema Parrocchiale “Storie di resistenza nella Montagna Fiorentina”, per ricordare insieme i luoghi e i volti che hanno fatto la storia della resistenza nella Montagna Fiorentina.

Mercoledì 19 dalle 11 presso l’Azienda Agricola Fattoria San Leolino, un wine tour con degustazione di prodotti locali. A partire dalle 16 invece, un’escursione alla scoperta dei luoghi e delle persone di Caiano, con concerto de La Leggera presso la cava nel bosco che ospita le pitture murarie di Simone Carraro. Per partecipare, è necessaria attrezzatura da trekking, acqua e una torcia per il rientro serale.

Giovedì 20 a partire dalle 10 presso il Centro Visite del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi “Vedo, sento, tocco, annuso, assaggio”, laboratorio ludico esperienziale per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni sui cinque sensi. Alle 18:00 presso la Pieve di Santa Maria a La Rata, una dimostrazione di volo di rapaci in libertà con Gherardo Brami (Falconarius).

Venerdì 21 a partire dalle 10 in località Vamperti, un’escursione per scoprire alla scoperta di Ca’ Vamperti e la sua azienda agricola, una vera e propria oasi di serenità incastonata nel verde della Montagna Fiorentina.

Alle 18, presso l’Azienda Agricola “Fattoria dei Tatini”, “Fai la pasta con Anna”: un’esperta pastaia guiderà il pubblico nella preparazione della pasta fatta in casa con farina di grani antichi e uova fresche di galline felici. Sempre alle 18, presso il Centro Visite del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, “Un diverso modo di pensare la montagna”, un talk per costruire una nuova narrazione dell’Appennino e nuovi indirizzi di sviluppo territoriale. Alle 19 un’apericena itinerante, cena diffusa tra gli esercenti del paese, mentre il programma serale si apre alle 21 con il concerto de La Nuova Pippolese in Piazza della Repubblica.

La Nuova Pippolese è l’orchestra fondata nel 2015 dall’Associazione Culturale La Scena Muta per recuperare la tradizione de La Pippolese, l’orchestra popolare storica fiorentina. A seguire il concerto di Marco De Lauri, in arte Sethu. Il grande pubblico lo ha scoperto grazie alla sua partecipazione al 73esimo Festival di Sanremo, dove si è distinto come icona di stile e unico rappresentante pop-punk dell’edizione. Il Festival della Montagna Fiorentina è una delle tappe del tour di lancio del suo atteso album di debutto “Tutti i colori del buio” nel quale rabbia, tristezza ed euforia si mischiano e si alternano, passando da momenti intimi e introspettivi a passaggi frenetici e caotici.

Sabato 22 il programma prende il via alle 10 presso il Pratone di Vierle. Una mattinata per conoscere e sperimentare una pratica ispirata allo yoga shamanico dove yoga e natura si fondono insieme e dove il nostro respiro si intreccia al respiro della terra. La pratica è semplice e adatta a tutti, anche a chi non ha mai fatto yoga. Mentre i più grandi si rilassano con lo yoga, i più piccoli sperimentano l’uso dei 5 sensi attraverso un laboratorio ludico con l’ausilio di bende e oggetti naturali. Per tutto il weekend in Piazza della Repubblica andrà in scena il Fusigno d’Estate, in cui saranno presenti stand eno-gastronomici gestiti dalle associazioni locali e dalle aziende agricole del territorio con bar, vendita di prodotti tipici e servizio cena con menù diversi dalle ore 19.00, mentre nel pomeriggio a partire dalle 15 arriva “Fantulin La Bottega di Geppetto”, un laboratorio creativo di falegnameria per bambini e bambine – e perché no, anche per i babbi, le mamme e i nonni.

Alle 15.30, presso il Circolo ARCI di Londa “Ora tocca a noi: le soluzioni alla crisi climatica esistono!”, un pomeriggio di dibattito e proiezioni per riflettere insieme su come dovremmo agire, sia singolarmente che collettivamente, per fermare il cambiamento climatico in atto.

A partire dalle 19, a Poggio Ratoio, località Mandri, un trekking musicale, alla scoperta delle pendici del Monte Massicaia, nei luoghi della nuova Porta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con tre performance di musica d’autore, classica e impro-jazz, tra gli ospiti anche Carlo Maver. Infine per tutta la giornata dalle 9 alle 18 nel centro Storico di Londa, estemporanea di pittura “Londa e i suoi scorci”.

Domenica 23 a partire dalle 9:30 presso il ritrovo al Valico Croce ai Mori un percorso di Terapia Forestale: una pratica di immersione in foresta che, grazie a solide basi di ricerca scientifica e all’accompagnamento di professionisti qualificati, permette di incrementare salute e benessere attraverso momenti di focalizzazione sui sensi negli ambienti boschivi più adatti. Sempre a partire dalle 9:30 in Piazza Umberto I, “Sculture in movimento” – Laboratorio per bambini e bambine. In occasione dell’Estemporanea di pittura, una mattinata di giochi e attività di movimento teatrale a tema arte. Per tutta la giornata anche una mostra mercato del libro presso lo stand della Biblioteca Comunale, mentre a partire dalle 15 presso l’Agriturismo Chiesa a Varena, un laboratorio esperienziale di lavanda, una pianta officinale usata sin dall’antichità per infondere benessere e armonia.

Per i più avventurosi a partire dalle 15.30 un trekking con la Comunità di Rincine verso il Lago dell’Aina. Una passeggiata con la Comunità di Rincine, attraverso un percorso nella Foresta di Rincine fino ad arrivare al Lago dell’Aina, seguendo il corso del torrente Re della Pietra. Fa parte dell’esperienza di trekking anche il concerto “Armonie nella natura” dalle 18.30 alle 19.30, a cui seguirà una presentazione della Comunità di Rincine e una degustazione di prodotti delle aziende agricole locali. Sarà possibile raggiungere il Lago dell’Aina per il concerto e la degustazione anche con una navetta in partenza da Rincine alle 17.30.

In parallelo a Londa, a partire dalle 16:30, si ritorna in Piazza Umberto I per “Sull’onda dell’arte” – Laboratorio per bambini per bambini e bambine. Mentre i grandi dipingono e osservano l’estemporanea di pittura, i piccoli si divertono a rappresentare la natura circostante con la tecnica dell’acquarello, all’ombra di un bel salice lungo il fiume Moscia.

Alle 19 in Piazza della Repubblica a Londa la premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso di pittura estemporanea 2024, a tema “Londa e i suoi scorci”

Chiude il programma Hugolini djset. Hugolini è un musicista, scrittore di canzoni, dj e agitatore culturale. Il suo dj set è un mix di musica pop, elettronica e global music. La particolarità dei suoi set è la capacità di intrecciare mondi e territori musicali molto diversi rendendo il tutto fluido ed estremamente ballabile.

Il “secondo tempo” del Festival – dal 15 al 21 luglio a San Godenzo

Nella settimana di San Godenzo e delle sue frazioni, tanti appuntamenti da non perdere, all’insegna dello sport e delle emozioni all’aria aperta. Sarà possibile esplorare la montagna in esperienze di trekking o in mountain bike, ascoltare sportivi ed esperti condividere le loro avventure in talk e momenti di dibattito, scoprire i segreti e le bellezze del territorio attraverso passeggiate guidate nei paesi ed escursioni nella natura, o seguendo percorsi d’arte alla scoperta di opere e installazioni, partecipare a laboratori creativi e a tanti appuntamenti musicali passando dalle suggestioni dell’orchestra classica a quelle dell’elettronica, collezionare ricordi indimenticabili guardando le stelle nel silenzio della natura o assistendo all’alba dal monte Falco. Tra gli ospiti: l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (16/07), Maurizio Carucci Ex-Otago (17/07), Sarafine (20/07) e molti altri ancora.