In Italia, il canone RAI è un’imposta obbligatoria per tutti coloro che detengono un apparecchio televisivo in grado di ricevere i programmi televisivi diffusi sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che li utilizzino o meno.

Esistono, tuttavia, alcune categorie di persone esonerate dal pagamento del canone:

Over 75 con basso reddito: Cittadini ultrasettantacinquenni con un reddito annuo complessivo, non superiore a 8.000 euro, sommato a quello del coniuge convivente . Non devono avere altri componenti del nucleo familiare con un reddito proprio, ad eccezione di colf, badanti e altri lavoratori domestici.

Diplomatici e militari stranieri: Personale diplomatico, consolare e militare straniero, addetto alle ambasciate, consolati, uffici e organismi internazionali aventi sede in Italia.

Soggetti che non detengono un apparecchio televisivo: In questo caso è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate, attestando la non detenzione di un apparecchio televisivo. La dichiarazione può essere presentata telematicamente, tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate, oppure recandosi presso gli uffici dell'Agenzia o presso i CAF.

Oltre alle esenzioni, esistono anche alcune casistiche di sospensione temporanea del pagamento del canone:

Furto o distruzione del televisore: In caso di furto o distruzione del televisore, è possibile sospendere il pagamento del canone a partire dal mese successivo all’evento, presentando apposita domanda all’Agenzia delle Entrate.

Mancata fornitura di energia elettrica: Se l'abitazione non dispone di un'utenza elettrica attiva, non è dovuta il pagamento del canone. È necessario presentare una dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate.

Reclusione o degenza in strutture sanitarie: In caso di reclusione superiore a 90 giorni o degenza in strutture sanitarie per un periodo superiore a 180 giorni, è possibile sospendere il pagamento del canone a partire dal mese successivo all'evento.

Per tutte le informazioni relative all’esenzione o alla sospensione del pagamento del canone RAI, è possibile consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Aree+tematiche/Canone+TV/

È importante ricordare che evadere il pagamento del canone RAI è illegale e può comportare delle sanzioni.