Il prezzo medio nazionale della benzina in Italia (self-service) è di 1,860 euro al litro, aggiornato al 2 luglio 2024.

Tuttavia, il prezzo effettivo può variare in base a diversi fattori, tra cui:

Regione: I prezzi tendono ad essere più alti nelle regioni del Nord Italia e nelle isole, e più bassi al Sud. Ad esempio, in data 2 luglio 2024, il prezzo medio della benzina in Lombardia era di 1,855 euro al litro, mentre in Puglia era di 1,823 euro al litro.

A cosa serve il prezzo medio della benzina?

Il prezzo medio della benzina è un dato utile per:

Monitorare l’andamento del mercato: Confrontando il prezzo medio con il prezzo pagato in un determinato distributore, è possibile capire se il prezzo è in linea con la media o se è eccessivamente alto.

Per trovare il prezzo medio della benzina in tempo reale in Italia, è possibile consultare i seguenti siti web:

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: https://www.mimit.gov.it/it/prezzo-medio-carburanti/regioni

https://prezzibenzina.it/ Applicazioni per smartphone: Diverse app, come “Quattroruote” o “Fuel24”, permettono di monitorare il prezzo della benzina in tempo reale nei distributori vicini.

