Il nuovo volume di Carla Negrini celebra la bella stagione nella natura

Molto dolce e divertente il nuovo libro di narrativa illustrata per bambini edito dalla casa editrice campana Agenzia Pensiero Creativo.

La storia, tipicamente estiva, ha come protagonista “L’Orsetto Leonardo nel bosco di mezza estate”: il volume di Carla Negrini celebra la bella stagione nella natura e lo fa con delle belle illustrazioni, e ha come protagonista questo simpatico piccolo orso e le sue avventure nella natura assieme agli altri amici animali.

Leggere questo libricino alle proprie figlie, o se più grandi, farlo leggere direttamente a loro, permette di fare la conoscenza di un orsetto che, con la sua mamma orsa, vive tante avventure scoprendo le novità che in natura accadono durante l’estate.

Come è bella, questa stagione, con i suoi uccelli che cinguettano, le rane, gli scoiattoli che corrono su e giù sugli alberi e tutto ha nuova energia.

Un libro colorato e originale che si arricchisce in chiusura di semplici ma istruttivi giochi che permettono di completare l’esperienza di lettura.

Sono da recuperare anche i precedenti libri, quindi, che ripercorrono altre stagioni e altri incontri con gli animali del bosco. Ogni incontro e ogni avventura è il pretesto per approfondire e spiegare scientificamente, ma in modo semplice e simpatico, degli aspetti della natura magari poco conosciuti dai piccoli lettori.

La lettura è semplice, il linguaggio adatto dai 4-5 anni in su.

Carla Negrini è nata nel 1990. Vive ad Appiano Gentile.

Diplomata all’Istituto d’Arte di Lomazzo, si è poi laureata in Graphic Design & Art Direction presso la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA). Dopo l’università ha frequentato e si è diplomata alla Scuola del Fumetto di Milano, dove ha affinato lo stile illustrativo e scoperto la passione per la scrittura.

Terminati gli studi, ha lavorato come grafica e illustratrice freelance, realizzando manifesti e brochure per mostre d’arte e di fumetto, disegni per t-shirt e gadget e loghi per associazioni ludiche.

Ha pubblicato diversi racconti brevi su svariate antologie e il suo primo romanzo nel 2018.

Ha illustrato e pubblicato con Milena Kids il libro “L’incredibile viaggio di Flip la coronula”, “Amor di Drago”, “Le avventure di Pinocchio”, “L’orsetto Leonardo incontra la Dama Bianca” e “L’orsetto Leonardo incontra i fiori volanti e la casa mobile”.