Presentazione del documentario

“Campi Flegrei: Scrigno di inestimabile valore”

del regista Giuseppe Cannas

L’ esplorazione e conoscenza di una delle aree più affascinanti d’Italia

La presentazione il giorno Venerdì 12 Luglio 2024 alle ore 18:00

presso l’Auditorium “Porta del Parco” Via Diocleziano, 341 – Bagnoli (Napoli)

Si terrà il giorno Venerdì 12 Luglio 2024 , alle ore 18:00 presso l’Auditorium “Porta del Parco”, Via Diocleziano, 341 – Bagnoli (Napoli), la presentazione del nuovo documentario “Campi Flegrei: Scrigno di Inestimabile Valore” scritto e diretto dal regista di Monte di Procida (NA) Pino Cannas. Questo documentario, articolato in sette puntate, guiderà gli spettatori in un viaggio affascinante attraverso le bellezze e la storia geofisica, naturalistica ed archeologica dell’area Flegrea e, con alcuni esempi, come può essere vissuta oggi. In questo viaggio straordinario, attraverso immagini sensazionali, lo spettatore avrà l’occasione di scoprire e riscoprire una delle aree più belle e antiche d’Italia: I Campi Flegrei. All’interno delle puntate i contributi e gli interventi del Prof. Giuseppe Luongo (Vulcanologo, Dirigente emerito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ci darà dei cenni cronologici di come e quando si sono formate le varie aree dei Campi Flegrei, mentre il Dott. Fabio Pagano (Archeologo, Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei) ci offre una presentazione ed una contestualizzazione storica dettagliata dei luoghi di maggiore rilevanza archeologica ed il contributo dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, nella persona del Geologo Dott. Sergio Bravi, presenta e racconta le affascinanti biodiversità presenti nei siti naturalistici più suggestivi dei Campi Flegrei. Il progetto è promosso e sostenuto dai comuni di Monte di Procida e Bacoli, da alcune aziende locali e con il patrocinio morale del Comune di Pozzuoli. Alla conferenza di presentazione di Venerdì 12 Luglio p.v., saranno inoltre presenti, Dino Falconio, Subcommissario del Governo per Bagnoli, Gaetano Manfredi , Sindaco di Napoli, Gigi Manzoni, Sindaco di Pozzuoli, Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli, Salvatore Scotto di Santolo, Sindaco di Monte di Procida, Nicola Pirozzi, Sindaco di Giugliano di Napoli e Antonio Sabino, Sindaco di Quarto Flegreo. L’evento sarà presentato dal Giornalista Rosario Scavetta. Nell’evento della presentazione la proiezione di una delle 7 puntate del documentario.