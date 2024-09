Storie dei metalli dei re

Dal più lontano passato, l’oro e l’argento muovono la storia, accendono fantasie di grandezza e illuminano le dimore reali. Estratti dalla terra spesso finiscono per tornarci, custoditi in caveaux misteriosi (come quello della Federal Reserve americana, sul fondo del mare).



Nel corso dei secoli hanno finanziato viaggi avventurosi e permesso la costruzione di sontuosi palazzi e imponenti cattedrali, scatenato battaglie, favorito paci. Oro e argento sono il simulacro del desiderio di ricchezza e possesso che ha accompagnato ogni epoca storica, sotto le spoglie di tesori di guerra, lingotti, monete, statue e gioielli luccicanti, ancora oggi considerati un bene rifugio, il porto più sicuro nei momenti di tempesta geopolitica.

ALESSANDRO GIRAUDO, economista, ha studiato a Torino, Genova, Berkeley con Carlo Maria Cipolla. Insegna Geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi in una delle Grandes Écoles di Parigi. Con add editore ha pubblicato Storie straordinarie delle materie prime, Altre storie straordinarie delle materie prime e Quando il ferro costava più dell’oro.