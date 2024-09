ECO SOSTENIBILITÀ, MUSICA, ARTE, DIRITTI CIVILI A SCAMPIA

con Capone & BungtBangt e ospiti d’eccezione come Zulù (99 Posse), Franco Ricciardi, Peppe Lanzetta, ‘A67, ‘O Rom, PeppOh. Il 15 settembre dalle ore 10 ad ingresso libero e partecipativo presso gli spazi di Chikù.

Nel cuore pulsante di Scampia si terrà la terza edizione di Come Suona il Caos?, un evento dal vivo partecipativo che fonde musica, ecologia e solidarietà civile. Ideato da Maurizio Capone ed organizzato dall’Associazione Bungt Bangt e dalla società Cmon Produzioni, in collaborazione con Hungry Promotion, Chikù – cucina e cultura e R.i.c.r.e.a. EDU, l’evento è un’occasione unica per riflettere e agire su tematiche fondamentali come il rispetto per l’ambiente e l’inclusione delle comunità sociali straniere.

Il 15 settembre 2024, dalle ore 10 fino alle 23:30, presso gli spazi Chikù (viale della Resistenza, Scampia), si svolgerà un grande happening dal vivo che fonde musica, ecologia e solidarietà civile. L’ingresso è libero.

“Come Suona il Caos” ha un tema d’interesse pubblico che viene realizzato grazie al volontariato e alla spinta emotiva di artisti e associazioni che da anni dimostrano di avere una particolare sensibilità per le tematiche ambientali e i diritti civili.

Il centro culturale e multietnico Chikù è uno spazio simbolico per il quartiere di Scampia, una delle aree più complesse e affascinanti di Napoli. La scelta di questo luogo, già pianificata prima dei recenti e dolorosi avvenimenti, assume oggi un significato ancora più profondo, sottolineando l’importanza di un impatto sociale che vada oltre le parole, favorendo la rinascita di una comunità attraverso la cultura, la musica e l’azione condivisa.

“Come Suona il Caos?” nasce dalla visione di Maurizio Capone, leader di Capone & BungtBangt, la prima eco band italiana che dal 1999 suona e canta utilizzando strumenti creati interamente con materiali riciclati. L’obiettivo dell’evento è quello di esplorare e celebrare il legame tra l’essere umano e la natura, declinando il concetto di “ambiente” sia in senso ecologico che sociale. In questo contesto, l’ambiente non è solo il luogo fisico, ma anche il tessuto umano che anima e trasforma il territorio, modellandolo in armonia con la natura.

Hanno aderito all’invito di Capone artisti del calibro di Zulù (99 Posse), Franco Ricciardi, Peppe Lanzetta, ‘A67, ‘O Rom, PeppOh i quali saranno ospiti dei BungtBangt per supportare l’iniziativa. A completare le attività ci penserà il PodCaos Ediz. Scampia il podcast a cura di Antonio Porcelli che realizzerà interviste video che verranno diffuse sui canali social net.

L’edizione 2024 avrà l’ecologia come tema centrale, sviluppato attraverso una serie di attività che spaziano dai laboratori ai dibattiti pubblici. Particolare attenzione sarà rivolta alla relazione tra sostenibilità e nomadismo, esplorando queste tematiche da diverse prospettive.



Con “Come Suona il Caos? 2024”, Maurizio Capone lancia una sfida coraggiosa: portare alla luce le eccellenze culturali e sociali di un territorio spesso raccontato solo attraverso narrazioni negative. La scelta di Scampia, oggi più che mai, rappresenta un atto di resilienza e speranza, un invito a trasformare la periferia in un epicentro di rinascita culturale e sociale.

Programma

L’evento si articolerà in quattro momenti fondamentali:

Ore 10:30 “Prendi la Musica da Terra”: Una mattinata dedicata alla raccolta di rifiuti. Appuntamento in Piazza “Giovanni Paolo II” per ripulire l’area circostante il Centro Territoriale Mammut e il “Giardino delle Meraviglie”, e raggiungere Chikù costeggiando il Parco “Ciro Esposito”. In collaborazione con l’VIII Municipalità, associazioni territoriali e nazionali, e tutti i cittadini desiderosi di contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente. Ore 17:00 visita al Moss il primo eco museo napoletano; passeggiata tra gli stand delle associazioni partecipanti, laboratori. Workshop di costruzione strumenti musicali con materiali riciclati: a cura di Maurizio Capone, utilizzando i rifiuti raccolti durante la mattinata, i partecipanti potranno costruire strumenti musicali unici. Ore 20:00 Dibattito pubblico con contributi dal palco di esperti e attivisti.

Interverranno: Padre Alex Zanotelli , con un intervento sull’acqua come bene comune.

, con un intervento sull’acqua come bene comune. Prof. Renato Briganti dell’Università Federico II, tra i fondatori di Banca Etica e di Manitese, discuterà di economia circolare e finanza etica.

dell’Università Federico II, tra i fondatori di Banca Etica e di Manitese, discuterà di economia circolare e finanza etica. Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio RICREA , parlerà dell’importanza del riciclo degli imballaggi in acciaio.

responsabile comunicazione del Consorzio , parlerà dell’importanza del riciclo degli imballaggi in acciaio. Domenico Cristofari – Resp. Educ. Ambientale Oasi Lipu Soglitelle , che affronterà il tema delle migrazioni dell’avifauna e la loro relazione con il territorio.

, che affronterà il tema delle migrazioni dell’avifauna e la loro relazione con il territorio. Sofia Castello per Amnesty International su oppressione e diritti umani, il filo che unisce le popolazioni di Gaza, della comunità rom e di Scampia.

per su oppressione e diritti umani, il filo che unisce le popolazioni di Gaza, della comunità rom e di Scampia. Rete Pangea Scampia , con un focus sulla riqualificazione ambientale e l’educazione alla non violenza.

, con un focus sulla riqualificazione ambientale e l’educazione alla non violenza. Barbara Pierro “Chi rom…e chi no” affronterà la complessa questione legata alla relazione con il popolo rom

“Chi rom…e chi no” affronterà la complessa questione legata alla relazione con il popolo rom Altri interventi da associazioni impegnate sul territorio di Scampia, con ulteriori adesioni in corso di conferma. Concerto di Capone & BungtBangt: dalle ore 20:30 un evento musicale coinvolgente, con la partecipazione di ospiti come Zulù (99 Posse), Franco Ricciardi, Peppe Lanzetta con Jennà Romano, ‘A67, ‘O Rom, PeppOh e molti altri. Il pubblico sarà invitato a suonare gli strumenti realizzati durante il workshop, creando una sinfonia collettiva che esprime il vero spirito di “Come Suona il Caos?”.

L’evento sarà arricchito da numerosi laboratori, incontri e performance offerti gratuitamente da oltre venti associazioni partecipanti. Tra queste

– lo spettacolo di marionette “PULCINELLA” da CASA GUARATTELLE di Bruno Leone

– DJ set a cura di Kinky Sound

– la parata del “Frente Murguero Campano – M’abbrucia ‘o Frente“

– una sfilata di abiti in wax africano a cura di Action Women

– la parata DUDU protagonisti i ragazzi dell’Associazione Obiettivo Napoli

– presso la postazione de “La Scugnizzeria” si potrà stampare su carta la linoleografia di Felice Pignataro dedicata al popolo rom….e molto altro ancora…