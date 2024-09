I delfini rosa dell’Amazzonia, noti anche come “boto”, stanno affrontando un futuro incerto a causa di diverse minacce che mettono a rischio la loro sopravvivenza. Mai come quest’anno l’Amazzonia sta vivendo una siccità e un riscaldamento delle acque senza precedenti. Questa siccità, oltre che colpire e rendere la vita difficile alle popolazioni sui fiumi dell’area, sta già decimando la popolazione di delfini rosa, che già lo scorso anno fu gravemente colpita dai cambiamenti climatici – morirono 178 esemplari nel 2023 a causa del surriscaldamento dell’acqua.

Uno dei luoghi più colpiti da questa siccità è Tabatinga nello stato di Amazonas, ad un migliaio di chilometri a ovest di Manaus, dove nelle scorse settimane il Rio delle Amazzoni ha raggiunto – 1,2 metri. Non si prevedono piogge e quindi questa situazione di crisi ed emergenza è destinata a perdurare.

Le istituzioni stanno provando ad arginare il problema: l’Istituto Mamirauá (Institute Of Sustainable Development Mamirauá) ha di recente installato microchip nei cetacei per monitorare i loro movimenti e la temperatura dell’acqua. Queste azioni, ovviamente, possono servire al monitoraggio, ma a nulla potranno servire se siccità e riscaldamento delle acque continueranno.

Già lo scorso ottobre 153 delfini furono stati trovati morti nel lago Tefé, in cui la temperatura dell’acqua raggiunse addirittura i 39,1 gradi- La scorsa settimana, la temperatura sul fondo del lago era già salita a 33 gradi e c’è da tenere conto che, oltre i 39 gradi, potrebbero esserci nuovi morti.

Per evitare una nuova moria di delfini si sta ragionando sul portare i delfini in zone più fresche del lago, o di attivare squadre di soccorso sul posto per monitorare i mammiferi ed effettuare eventuali salvataggi.

Numerose minacce per i delfini

A queste problematiche si aggiunge la comunque persistente caccia, che, sebbene sia stata in gran parte bandita, rimane una pratica illegale in alcune aree. La carne dei delfini viene talvolta utilizzata come esca per pescare altre specie. Ancora, i delfini rosa rimangono spesso impigliati nelle reti da pesca, causando ferite gravi o morte.

Uno dei problemi principali resta comunque quello dei cambiamenti climatici: L’aumento della temperatura dell’acqua e le variazioni nei livelli dei fiumi possono influenzare la disponibilità di cibo e alterare gli ecosistemi di cui i delfini dipendono, con alcune conseguenze principali: il numero di delfini rosa sta diminuendo in modo allarmante, e alcune sottospecie sono considerate a rischio di estinzione. L’inquinamento può causare gravi problemi di salute ai delfini, come danni al sistema nervoso e ai reni. Inoltre, la frammentazione dell’habitat può influenzare i comportamenti sociali e migratori dei delfini, rendendoli più vulnerabili.

Gli studi per la salvaguardia delle specie

Sono in corso numerosi studi per comprendere meglio la biologia e l’ecologia dei delfini rosa, al fine di sviluppare strategie di conservazione più efficaci. Molti progetti coinvolgono le comunità locali per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere questi animali e per promuovere pratiche di pesca sostenibili.

I delfini rosa dell’Amazzonia sono una specie affascinante e unica, ma la loro sopravvivenza è seriamente minacciata. È fondamentale agire sia nel breve che nel lungo periodo per proteggere questi animali e garantire un futuro per le generazioni a venire.