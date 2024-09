Quando si parla di belle storie di libri e cultura qui in Campania, non si può che pensare alla Phlegraea SocialBookBar, che nel dicembre di 3 anni fa ha aperto a Pozzuoli, in pieno centro.

260 mq di superficie dedicati al libro, all’editoria e alla socialità che aprì con entusiasmo in Piazza della Repubblica 114-116 a Pozzuoli, nel cuore dei Campi Flegrei. Io li ho conosciuti durante la bella iniziativa “Pozzuoli CoolTourale”, al Rione Terra. Negli anni ci sono tornato ogni volta che ho frequentato la zona, per un saluto o comprare qualche libro

E’ di 5 giorni fa questo post su Facebook:

Ecco quindi cosa è successo, lo comprendiamo meglio attraverso le loro parole, con la conseguente necessità di un sostegno:

Questo appello è la richiesta di un contributo per la ripartenza della Libreria Phlegraea.

Tre anni fa abbiamo aperto Phlegraea, una libreria di 280 mq nel centro di Pozzuoli, un luogo dedicato ai libri, agli incontri con gli autori e ai bambini per coltivare il loro amore per la lettura. Per un anno e mezzo tutto sembrava andare bene, poi il bradisismo ha iniziato a scuotere la vita quotidiana. Pozzuoli ha perso attrattiva e molti hanno scelto di andarsene creando difficoltà economiche per la libreria. I conti

Nei primi diciotto mesi l’incasso medio era sufficiente a coprire affitto, stipendi e rate del finanziamento. Poi, con l’aumentare delle scosse, gli incassi sono crollati fino a un decimo, causando debiti ingenti per la cooperativa. Vogliamo restare e resistere a Pozzuoli, ma serve uno sforzo collettivo per rileggere la storia della città e affrontare insieme il bradisismo. Il fenomeno, per quanto invasivo, forgia il carattere di chi vive qui. Pozzuoli ha sempre saputo rinascere, tocca far rinascere la sua libreria. Tocca tornare ad essere anime leggère e riprendere ad attraversare Pozzuoli. Noi faremo la nostra parte continuando a proporre la libreria a ridosso della piazza principale di Pozzuoli, conservando uno spazio per bambini e una costante attività di incontri che porti nei Campi Flegrei autrici e autori e il consueto confronto pubblico. Coltiveremo ancora il rapporto con le scuole, il locale ospedale e con il penitenziario femminile.

Una realtà come quella della libreria Phlegraea deve essere sostenuta, non può chiudere. Questo è link per una donazione:

Serve uno sforzo collettivo, perché la risposta del pubblico è sempre stata entusiasta, ma questo da solo non basta. Ecco uno dei tanti commenti su Google:

Ultimo baluardo di cultura e civiltà in una Pozzuoli purtroppo che si sta spegnendo, diventata ormai preda solo di locali per ragazzini e bevitori alla ricerca del cicchetto a un euro. Il personale è sempre disponibile. Location apprezzata da tanti per le presentazioni di nuovi libri.

Siamo convinti e fiduciosi che con il passaparola e la volontà delle persone sarà possibile permettere la rinascita di un progetto importante e ricco di valore per la città di Pozzuoli. Forza!