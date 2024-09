Laboratori di creatività e musica, letture ad alta voce, favole animate e tanto altro: un weekend di scoperte per i più piccoli tra tamburi, podcast, yoga e racconti giapponesi. Un evento gratuito e imperdibile per stimolare fantasia e divertimento.

La decima edizione di Ricomincio dai Libri si preannuncia come un vero e proprio festival per tutte le età, con una programmazione ricchissima dedicata ai bambini e alle loro famiglie. All’interno della Fiera, che si svolgerà dal 27 al 29 settembre 2024 all’Archivio di Stato di Napoli, grande attenzione è rivolta ai più piccoli, con attività educative, creative e completamente gratuite. Un’occasione imperdibile per far vivere ai bambini esperienze indimenticabili, stimolando la loro fantasia e il loro amore per i libri.

Un weekend a misura di bambino



L’obiettivo di Ricomincio dai Libri è da sempre quello di mettere i bambini al centro delle loro attività, un impegno che si rinnova anche quest’anno. La collaborazione con associazioni e professionisti del settore ha dato vita a un programma pensato per coinvolgere i più piccoli in un viaggio attraverso parole, musica e creatività.

“Ricomincio dai Libri – dichiara Miryam Gison, tra i fondatori di RdL – ha come obiettivo quello di colmare un vuoto presente da alcuni anni. Va ricordato, RdL è anche promotrice e organizzatrice di un’altra manifestazione, “Ricomincio dalle Storie”, un festival dedicato alla letteratura per l’infanzia. Quest’anno, per celebrare la decima edizione, un traguardo importante che segna una conclusione ma anche un nuovo inizio, abbiamo deciso di dare ampio spazio a questo festival per i più piccoli all’interno di Ricomincio dai Libri. La direttrice artistica di Ricomincio dalle Storie, Viviana Hutter, ha collaborato alla creazione del calendario delle attività, che include letture per i più piccoli. Per la prima volta, uno dei chiostri sarà interamente dedicato alla lettura ad alta voce per i bambini tra i 2 e i 5 anni. Abbiamo stretto partenariati con associazioni che organizzano laboratori musicali come “Nati per la Musica”. Inoltre, ci sarà un angolo dedicato ai ragazzi, con laboratori di scrittura creativa e di nuovi linguaggi multimediali, tra cui la musica e i podcast. L’idea è stata quella di fare in modo che la fiera del libro non fosse solo un appuntamento isolato, ma che nascesse in risposta alle esigenze delle famiglie e rispecchiasse il nostro impegno continuo come educatori alla lettura e alla cultura fin dalla più tenera età”, conclude Gison.

Gli eventi imperdibili per i più piccoli



Durante Ricomincio dai Libri i bambini avranno l’opportunità di partecipare a un ricco programma di attività creative, laboratori e letture. Il primo giorno, venerdì 27 settembre, alle ore 10:00 presso la Sala Decameron, i ragazzi dai 9 ai 13 anni potranno partecipare al laboratorio Crescere con le parole, un’esperienza unica che stimolerà la loro fantasia e creatività attraverso immagini e fotografie. L’attività, curata dall’Associazione Poesie Metropolitane, guiderà i partecipanti nella creazione di poesie e componimenti ispirati alle immagini mostrate durante il laboratorio.

Parallelamente, al Giardino di Filomena, sempre dalle 10:00 alle 11:00, i ragazzi dai 14 ai 18 anni potranno immergersi nel reading letterario Questa sera si recita a soggetto – Conflitti, un’attività dedicata all’esplorazione delle complessità dei conflitti umani attraverso la lettura. Le letture saranno eseguite da Patrizia Cotugno, Antonella Cristiani e Daniela Lama, a cura dell’Associazione Culturale A Voce Alta.

Alle 10.30 nella Sala Fiammetta, invece, si terrà Ma a te Ti piace leggere?, un reading interattivo(11-13 anni), a curadell’Associazione Culturale Parole Alate e il blog Il Lettore Medio, per (ri)scoprire il piacere della lettura appellandosi al decalogo dei diritti del lettore di Daniel Pennac.

Per i più piccoli, dai 2 ai 5 anni, ci saranno diverse occasioni per godere delle Letture ad alta voce, organizzate dall’Associazione Tells Italy, nel Chiostro del Platano dalle 10:30 alle 12:30 e poi ancora nel pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30. Sempre per i bambini tra i 4 e gli 8 anni, al Giardino di Filomena, dalle 11:15 alle 12:00, il maestro Vito Palazzo condurrà il laboratorio Libello il menestrello – Favole semiserie, un’attività di lettura animata che porterà i piccoli partecipanti in un mondo di favole e immaginazione. L’evento è a cura dell’Associazione Italiana Biblioteche Sezione Campania.

Per i ragazzi più grandi, dalle 11:30 alle 12:30 nella Sala Decameron, l’Associazione Poesie Metropolitane propone un altro laboratorio di scrittura creativa, questa volta dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, basato sui testi della canzone di Big Mama. Nello stesso orario, allo Spazio Fiammetta, Viviana Hutter e l’Associazione La Bottega delle Parole offriranno un interessante laboratorio La scrittura che educa (a stare bene), rivolto ai giovani dai 14 ai 20 anni.

Sabato 28 settembre, dalle 10:00 alle 13:00, l’Atrio Primo accoglierà la Biblio Ape, una biblioteca itinerante che promuoverà la lettura in tutta la città, offrendo ai bambini e ai genitori l’opportunità di scoprire nuove storie e libri. Nel frattempo, alla Sala Decameron, dalle 10:00 alle 11:00, i bambini tra i 4 e i 10 anni potranno partecipare a Leggende del Giappone, una presentazione e laboratorio dedicati alla cultura giapponese a cura di Gianmarco Bertone e l’Associazione Coltiviamo Gentilezza.

Il sabato sarà poi arricchito da attività musicali come Nati per la musica, un laboratorio ludico-musicale che si terrà al Giardino di Filomena in due fasce orarie: dalle 10:30 alle 11:30 per i bambini dai 3 ai 6 anni, e dalle 11:30 alle 12:30 per i neonati fino ai 3 anni. Nel pomeriggio, sempre alla Sala Decameron, i bambini dai 4 ai 7 anni potranno esplorare le loro emozioni attraverso il laboratorio Inside Out: emozioni a colori, un’attività manuale e creativa organizzata dall’Associazione Su Una Nuvola Blu.

Dalle 18.30-19.30 nella Sala Decameron si tiene Creare un eroe: come si fa? (12-18) un divertente laboratorio di scrittura creativa a cura dell’Associazione culturale Librincircolo.

Domenica 29 settembre, la giornata comincerà con il laboratorio Chiacchiere, piantine e yoga per i bambini dai 4 anni in su, dalle 10:00 alle 11:00, dove i piccoli partecipanti potranno imparare a coltivare l’orto e concludere l’attività con una rilassante sessione di yoga. Alle 11:00, il Giardino di Filomena ospiterà La magia dei tamburi, un laboratorio musicale a cura di Bruno Senese che coinvolgerà i bambini dai 6 anni in su, mentre alla Sala Decameron, sempre alle 11:00, si terrà un laboratorio di lettura in musica per bambini dai 3 ai 5 anni, unendo l’albo illustrato alle note musicali.

Infine, per concludere la fiera con una nota di creatività e immaginazione, i bambini dai 6 anni in su potranno partecipare al laboratorio La notte dei cellulari furiosi dalle 16:00 alle 17:00, presso la Sala Decameron, dove esploreranno il mondo della tecnologia attraverso racconti fantasiosi, guidati da Giusy Crispo e La Bottega delle Parole.

Ricomincio dai Libri è un evento patrocinato dalla Camera dei Deputati e dal Comune di Napoli.

Programma completo su www.ricominciodailibri.it

